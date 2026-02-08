《世紀血案》延燒！劇本、當權者引爆網論戰1／世紀血案再惹議！ 疑劇本流出「影射史明是兇手」

《世紀血案》引發巨大爭議。

電影世紀血案爭議延燒，網路現在流傳劇本的截圖，其中2名角色對談中，引述了《史明口述史》，說「史明不僅出書寫台獨理論，還在台灣招兵買馬，在台搞爆炸，破壞製造社會不安與政治對立」。這樣扭曲歷史的真相，被史明文物館館長藍士博痛批，製作團隊不僅沒向史明教育基金會聯繫，也沒有查證史料，刻意混淆歷史，在228將近之時，竟誣衊史明是真兇，形容這又是第3次228。

「歷史沒有很遠，它甚至還沒有翻頁。」民進黨立委蘇巧慧哽咽提到，當年父親蘇貞昌替林家辯護的往事，歷史沒有很遠，甚至還沒有翻頁。如今電影《世紀血案》引發爭議，疑似電影劇本也在網路上流傳。

網路上曝光的劇本顯示《世紀血案》第9稿，一名角色看完史明口述史後，表示史明曾在中國接受特務訓練，不是一般的台獨大老，還曾在台灣招兵買馬搞破壞，要製造社會對立與不安。劇本遭到質疑是影射史明為幕後指使，留下伏筆。

不過，史明文物館館長藍士博透露，1980年代的情資單位在事發後，曾約談與獨立台灣會接觸過的前田光枝，並威脅她要對外放話，指林宅血案兇手是史明，但遭到拒絕。前田光枝前往美國後，曾向《美麗島週報》說明，事件原貌才得以公諸於世。

史明文物館館長藍士博：「1980年代的台灣人，那時候的台灣人還有可能有聽說過這件。我自己都沒有注意到《美麗島週報》的這一條線索，製作單位卻會使用，事實上他就是在複製當年情資單位的口吻。」藍士博懷疑製作單位目的並揚言抵制。

而2023年監察院調查報告顯示，當時的情資單位自導自演台獨內鬥，是為了誤導社會、轉移焦點所編造的劇本。其實林宅血案多年來，有不少人希望能夠透過影像或其他形式，讓更多人知道這件事情，不過關鍵點就在林義雄。

時事評論員張益贍指出：「（林義雄）不希望有人把這件事情用其他的形式去展現。我已經把這件事件寫在我的回憶錄，如果要了解這件事情、要了解我的想法、我的心情，就看我的書。如果未來100年有人做這樣的事情，我會請我唯一生存的小孩去提告。」林義雄過去曾表示，反對悲劇事件以任何形式呈現。如今製作單位在沒有取得當事人同意的情況下翻拍成電影，不尊重林家人也引發社會反彈。

