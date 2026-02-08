「世紀血案」延燒！「幻術」改編319槍擊疑自創結局

台北市 / 綜合報導

電影世紀血案爭議延燒，製作公司費思兔文化娛樂上一部電影幻術也曾掀起輿論 風波 。幻術改編自2004年震驚各界的陳水扁和呂秀蓮319槍擊案，有學者發聲直指，劇組在製作時沒有訪問過 前總統 陳水扁，整部片自創結局、推論兇手，沒有史實佐證。另外，電影完整上傳到影音平台，還寫下前總統李登輝就是幕後主使者，雖然有標示問號，但還是掀起爭議。而 電影出品人 蘇敬軾曾在受訪時表示，所有的責任由他來頂。

電影「幻術」片段說：「阿扁凍蒜，阿扁凍蒜。」群眾揮舞綠色旗幟手拿氣球，還出動警察指揮交通高維安開道，後面車上還有一男一女，沿路微笑揮手，此情此景搭配吶喊聲似曾相似。

電影「幻術」片段說：「目前暫時領先扁呂配，雙方陣營互控對方。」影片中報紙標題寫明，陳呂再配競選連任，原來這部電影，改編自2004年震驚各界的陳水扁和呂秀蓮319槍擊案，如今隨著世紀血案爭議再掀輿論。

世新大學中國文學系兼任講師林恕全說：「(陳水扁)他不是有發文說，(幻術劇組)也根本沒有去訪問過他，他等於是完全去自創一個結局或是推論一種兇手的可能，(片頭提台曾隸屬中國數百年)那顯然中國，或是滿清都沒有把全島統治過。」

爭議持續延燒，根據公開資訊，幻術在2019年5月上映，屬於權謀懸疑電影，當時票房約236萬元，也讓外界質疑，這數字很難讓一間電影製作公司繼續撐下去，而蘇敬軾被點出就是製片公司費思兔老闆，曾受訪表達信心，電影「幻術」編劇兼出品人蘇敬軾說：「我說這所有的責任，第一個，天塌下來有高人頂，那就是我啦，我們在劇裡面，其實也並沒有非常地去故意醜化(人物)。」

蘇敬軾自稱承擔責任，還強調台灣有言論自由保障，甚至將整部電影完整上架到影音平台，透過斗大標題及下方介紹欄，寫下李登輝是槍擊案幕後主使者，雖然打上問號但也掀起風暴，當時前總統李登輝辦公室主任王燕軍曾對此回應，幻術團隊如果指名道姓李登輝的話絕對會提告，還說拍這種電影想影響台灣社會讓人不齒。

從過去幻術到如今世紀血案，都是改編沒破案的歷史事件，蘇敬軾曾透露有調查及採訪家屬，但與當事人方說法有出入，也讓爭議持續延燒。

