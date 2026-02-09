《世紀血案》影射史明是兇手！基金會轟：國共一貫手法，偽造歷史、強姦民意！

史明基金會董事陳柏翰指出，史明不是第一次被栽贓，更被要求把中共的紅帽子扣在史明頭上，痛批特務辦案的惡劣與歹毒。 圖：取自陳柏翰臉書

[Newtalk新聞] 改編「林宅血案」、由當年警備總部發言人徐梅鄰的孫子徐琨華執導的電影《世紀血案》，被踢爆未取得當事人及家屬授權爆，網路又流出電影劇本內容，影射台灣獨立運動重要人物史明（施朝暉）與血案有關，引爆輿論怒火。對此，獨立台灣會、史明教育基金會、史明文物館發表共同聲明痛批，這是國共一貫的手法，偽造歷史、強姦民意。

獨立台灣會、史明教育基金會、史明文物館8日發表聲明表示，1962年史明著作的《台灣人四百年史》出版以來，已成為台灣人學習台灣歷史不可或缺的著作之一，也自外於國民黨體制內黨國教育的歷史觀點。歷史自有觀點及立場的因素在內，台灣人有台灣人的觀點，中國人有中國人的立場。

聲明指出，統治者及被統治者本就是對立的，中國人要併吞台灣、毀滅台灣，而台灣人想要獨立建國，不願被中國再度併吞而努力著。但是，觀點及立場的不同，不代表可以偽造歷史、強姦民意，這也是國共一貫的手法。

聲明提及，台灣在國民黨的統治下，國民黨為防止台灣人意識的覺醒，以武力及法律雙重手段控制台灣，在此脈絡下產生許多慘絕人寰的歷史屠殺事件。1947年的228大屠殺，接著清鄉、綏靖、白色恐怖手段控制台灣社會，使台灣人噤若寒蟬。

聲明痛批，更可惡者，1980年228殘殺林家媽孫的林宅血案，這是第二次的228，1983年想嫁禍史明，主導派人殘殺老弱婦孺的林家媽孫仔沒成功，2026年228將近之時，誣衊史明是背後主導林家血案的真兇，這又是第三次228，這都是同一批人的手法，國共聯手要毁滅台灣。

「在二二八的前夕，敵人如此懼怕我們的覺醒，表示我們做對了什麼」，獨立台灣會、史明教育基金會、史明文物館呼籲，勿忘228 ，相信有良知的台灣人都會非常生氣的，但是我們該由此事件更清楚認知台灣人的處境，敵人的腳步漸漸逼近，咱要認清的是， 400年來的台灣、台灣人仍未有自己的國家，我們更需團結一致為獨立建國加把勁。

