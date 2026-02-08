《世紀血案》影射史明是命案主謀 歷史研究者怒批：令人難過且惡毒！

即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導

電影《世紀血案》改編1980年林宅血案，不僅導演徐琨華被發現是當年警總的發言人孫子，而演員李千娜等人發言又引起爭議；再加上外流劇本稱台獨運動者史明是命案主導者，使得歷史研究者、史明基金會董事陳柏翰昨（7）日便在社群指出，史明不是第一次被栽贓，而他今（8）日下午出席台北國際書展演講時，更痛批沒想到40年後的台灣，還可以看到一模一樣的論述，這是一件令人難過且惡毒的事情。

陳柏翰今日下午出席2026年台北國際書展，並與史明教育基金會董事長黃敏紅一同擔任演講人，其中陳柏翰演講提到《世紀血案》，並說疑似中資電影公司的背景，竟然用非常戲謔式的《世紀命案》作為標題，來講台灣民主歷史上最讓人家痛苦的一夜，「是可忍，孰不可忍！」。

他坦言，當下看到消息其實非常心痛，馬上想到之前寫論文時看到一條史料，內容是史明曾經派聯絡人到台灣，結果對方不幸被抓起來，還被刑求、監禁，甚至情治人員向對方喊話，如果承認林宅血案是史明幹的，就可以得到輕判等好的對待。

「如此歹毒、暗黑的手段，這就是黨國洗我們的歷史記憶，這是黨國一貫手法！」，陳柏翰提醒，林宅血案距今已經40幾年，沒想到40年後的台灣，還可以看到一模一樣的論述，這是一件令人難過且惡毒的事情。

他提到，過去大學時代修「台灣現代史」課程，雖然明明知道這件事情，但是只要再看一次，內心就沒辦法過得去，「我永遠忘不了，當時課堂上放《台灣演義》的影片，現場此起彼落的啜泣聲，我甚至已經不知道怎麼走出那間教室，我那時候非常生氣」。

因此，他指出歷史是很重要的事情，因為誰掌握過去，就掌握現在，誰掌握現在，誰就掌握未來，「我們只有自己把書讀起來，看看（史明）歐吉桑的故事、這些歷史，那些是我們的武器，要去對抗遺忘、想要我們遺忘、甚至讓我們記錯的那些人」。

最後，陳柏翰引用《史明回憶錄》內容提到，「我一生對台灣不悔的愛，正是源自於小時候生活的點點滴滴，成長的一草一木所共同累積懷念的結晶；在我記憶中，有許多長輩們傳誦的故事和生活俗語，那些祖先血汗交織的故事，讓我對鄉土有原貌的了解，並對土地產生相連而深刻的情感」，並問這樣對鄉土熱愛的人，是一個會做殘忍行為的人嗎？

