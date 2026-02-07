即時中心／林韋慈報導

由簡嫚書、楊小黎、寇世勳、李千娜與夏騰宏主演的電影《世紀血案》，以沉冤46年的「林家血案」為主軸，原定於2027年上映，劇組本月1日舉行殺青記者會，卻因李千娜表示「可能沒有那麼嚴重」引起軒然大波，並被質疑企圖以加害者後代身分改寫歷史。新聞傳播補教名師宋學維更在網上直言，該電影票房恐破台灣電影史上最低紀錄《人不是我殺的》的3960元。

事件起因為李千娜受訪時表示，若能透過電影「重啟」此案，或許能重新翻整事件，甚至認為「可能沒有那麼嚴重」，引發外界痛批若是李千娜的媽媽與兩個女兒也被殺害，是否能輕輕放下，並直言該發言非常輕率。隨後該電影又遭爆料，拍攝並未取得當事人與受害者家屬授權，內容更被認為踩在家屬傷痛之上，甚至被揭露導演是警總發言人的後代。對此，多名演員今日陸續發表聲明致歉。

廣告 廣告

新聞傳播補教名師宋學維也在社群平台發文指出，該片恐創下台灣電影史「最低票房」紀錄。他提到，台灣影史票房最慘的作品，是2000年由吳宗憲主演、朱延平執導的《人不是我殺的》，全台票房僅3960元，而《世紀血案》如今負評不斷，恐怕有機會打破這項紀錄。

貼文下方引發網友熱議，有人回顧《人不是我殺的》上映前就負面新聞纏身，加上宣傳不足，連主演吳宗憲本人也少有提及，電視台幾乎看不到相關曝光，連電影封面都讓人看不出內容；也有人揶揄表示，國民黨不會讓票房如此難看，屆時可能會包場力挺；另有網友呼籲，不要再替該片宣傳，應全面抵制演員與劇組。

演員簡嫚書也於今日發表道歉聲明表示，當初接演時，認為劇組已取得當事人同意，而她所飾演的是追查真相的虛構記者角色，自認能替事件「伸張正義」。她指出，製作方在簽約時亦於合約中保證已取得合法授權，直到殺青記者會，才發現導演、編劇與製作方代表皆未出席。也有人在下方直言，「電影裡的你追查出的真兇到底是誰」。





原文出處：快新聞／《世紀血案》恐破台灣最低票房紀錄？ 網：國民黨會包場支持

更多民視新聞報導

卓冠廷提新北2核心問題 重砲反擊黃國昌「加蔥」政策：唬弄市民！

《世紀血案》劇組道歉認了「沒先通知林義雄」！急喊：絕無不敬之意

《世紀血案》未上映就爭議不斷！綠委點寇世勳：漫不經心

