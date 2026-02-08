《世紀血案》惹爭議！律師痛批：怎麼不拍高雄屠夫的故事？

《世紀血案》未上映便爭議不斷。 圖：翻攝自Ｘ@Dennis_chen0705

[Newtalk新聞] 改編自林宅血案的電影《世紀血案》原定重現台灣歷史重大懸案，但因未取得關鍵當事人林義雄及其家屬的授權便進行拍攝引發爭議，今日律師林智群更發文稱，警總後人喜歡不經人家同意拍傳記，怎麼不拍一下「高雄屠夫」的故事。

律師林智群在臉書發文，痛批警總後人不經人同意就拍傳記，直言「怎麼不拍一下老爺子當年被共產黨打得落花流水、連滾帶爬，但在台灣還是手起刀落，把台灣人踩在腳下的威風樣子？」並在留言區補充「或是拍『少年蔣介石的煩惱』」。

相關議題在網路上也引發兩極反應，不少網友認為，案件倖存者與家屬創傷仍深，製作單位應更加審慎，甚至有人表態拒看；但也有聲音認為，影視創作與歷史討論應分開看待，社會可透過公開討論形成更完整的歷史理解。

另外片中飾演施明德的視帝黃河，昨日也於社群平台發出長文聲明，宣布即刻停止參與本片所有宣傳活動，對於作品造成受害者家屬的二度傷害，黃河直言「希望能向所有因這部作品而受傷的人表達歉意。」

