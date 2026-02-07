《世紀血案》惹議演員遭波及！導演聲援曝「癥結點」：製片方要承擔

《世紀血案》觸碰政治題材惹議，演員遭到炎上。（圖／費思兔文化娛樂股份有限公司提供提供）

改編自台灣重大歷史悲劇「林宅血案」的電影《世紀血案》，近日傳出翻拍前未取得前立委林義雄及家屬同意，引發輿論撻伐，外界質疑劇組對受害者及家屬缺乏尊重，並揚言抵制上映。相關爭議中，參演演員李千娜於受訪時提及「如果重啟可能會重新翻整這件事情，好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖」，言論曝光後遭大量網友湧入社群平台砲轟。對此，《國際橋牌社》的製作人兼導演汪怡昕，也公開發聲，替曾與他合作過的演員說幾句公道話。

廣告 廣告

《世紀血案》演員遭到炎上，汪怡昕發文表示，約10年前開始籌備《國際橋牌社》時，台灣社會氛圍仍對政治與歷史題材相當保守，影視圈普遍將相關內容視為高風險題材。他指出，當年主打台灣原創政治IP的《國際橋牌社》，在業界眼中被認為是不成熟、甚至「等著被看笑話」的嘗試，不僅難以取得資金，也難以找到合作平台與演員。

他坦言，能理解當年演員與經紀公司對政治題材的顧慮，後來在資源有限的情況下，獲得楊烈首度點頭參與演出，夏騰宏、楊小黎、王自強也陸續加入《國際橋牌社》第一、二季，讓他至今仍心存感激。汪怡昕形容，這些演員願意在可能失去中國市場的風險下，陪著劇組嘗試台灣影視題材的創新，是相當勇敢的選擇。

針對此次《世紀血案》與《幻術》所引發的爭議，汪怡昕指出，理解部分立場鮮明的網友感到憤怒，認為演員發言不當、未充分理解劇本內容，但他認為，演藝圈的責任分配並非如此單純。他直言，與其將焦點放在演員身上，「不如問製片方當初在題材上和演員說了什麼？解釋了什麼？甚至欺騙了什麼？」

汪怡昕強調，身為台灣首個政治影視IP的製作人，他表示「我知道政治類型題材生產鍊中在台灣會遇到的眉角和雷區！在這種題材中，我不會這樣的要求演員扛起不屬於他們的責任！」也盼外界能給這幾位演員ㄧ點理解。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

許瑋甯哽咽談往事「被問楊丞琳閨密情」 頓3秒尷尬回應了

《豆腐媽媽》替身墜樓劇組稱「有問過他」 未婚妻怒批：安全不是校長兼撞鐘

身價8億人瑞娶女看護掀家庭革命！4兒子控騙婚軟禁、侵占3千多萬孝親費