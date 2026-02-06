《世紀血案》惹議 吳欣岱：對迫害再一次消音，根本是「世紀迫害」

[Newtalk新聞] 「林宅血案」被翻拍成電影《世紀血案》，近日卻傳出改編與拍攝過程，未事前取得前立委林義雄及其家屬同意，引發外界高度關注。前民進黨立委劉進興也為此發表長文，回顧林宅血案的歷史脈絡，並點出對電影詮釋方向的多項憂慮。





台灣基進台北市黨部主委吳欣岱今（4）日轉發劉進興臉書貼文〈林宅血案已被證明是國家暴力〉，直言有人將 1980 年震撼社會的林宅血案拍成電影《世紀血案》，且據傳已完成拍攝。她指出，這部作品至少存在兩個令人憂心的問題。

吳欣岱表示，其一，該片導演徐琨華的祖父，正是當年情治機關警備總部的發言人；其二，劇組對外宣稱「無意識形態」。她質疑，在如此明確涉國及家暴力與政治迫害的歷史事件中，卻刻意強調「無意識形態」，本身即是一種高度政治性的選擇。





吳欣岱直言，「世紀血案，其實是世紀迫害。」她強調，在迫害尚未被完整釐清與究責之前，宣稱沒有立場，等同於模糊善惡界線，甚至暗示對錯並無差別，這樣的處理方式，恐將對歷史記憶與轉型正義造成二度傷害。





相關貼文曝光後，也在網路上引發熱議，不少網友留言指出，「永久保密是因為會傷到某個政黨」、「國家機器殺害無辜家屬，甚至包括年幼孩童，至今仍令人不寒而慄」，質疑社會是否已準備好，用更嚴肅、負責的態度面對這段歷史。

