《世紀血案》惹議！唯一目擊現場記者吳國棟：一段不忍回想的歷史

電影《世紀血案》近日宣布殺青，曾於案發當年進入現場採訪的資深媒體人吳國棟表示，這是一段「至今仍不願回想的往事」，不應被輕率對待。 圖：翻攝陳君愷臉書

[Newtalk新聞] 電影《世紀血案》近日宣布殺青，因題材涉及林宅血案，再度引發社會關注與討論。該事件為台灣重大歷史案件之一，相關影視作品重新拍攝，也引起外界對歷史詮釋與創作界線的關注。曾於案發當年進入現場採訪的資深媒體人吳國棟表示，這是一段「至今仍不願回想的往事」，不應被輕率對待。

演員李千娜日前在《世紀血案》殺青記者會上的一段發言引發爭議，她表示，若大眾僅透過網路查詢案件，可能長期停留在恐懼情緒中，並認為作品若重新翻整事件，或許能讓外界覺得「沒有那麼嚴重，或沒那麼恐怖」，等同提供另一種理解角度。相關言論曝光後，引發網友與媒體圈質疑，認為恐有淡化歷史傷痛之虞。

廣告 廣告

對此，吳國棟表示難以接受，他指出林宅血案的殘酷程度並非主觀感受，而是無法抹滅的事實，「居然有人說不嚴重，這樣的說法令人震驚」。談及案中年幼的受害者，吳國棟表示，雙胞胎年紀尚小，其中一人趴在地下室，另一人則位於通往逃生梯的樓梯上，兩人都遭刺中背後脊髓。他指出，當時唯一在場的阿嬤也在大廳通往地下室的樓梯轉角遇害，頸部及身體多處受傷。吳國棟表示，這些現場狀況讓他印象深刻，自己是唯一進入現場採訪的記者，觀察細節非常仔細。

吳國棟回憶，當時與刑警大隊長王鑽共同檢視現場，他推斷雙胞胎各中一刀，可能顯示凶手具有專業手法。王鑽在現場對此判斷表示認同。因為涉及現場鑑識，他配合留下指紋，以免影響後續調查。他指出，這些細節至今仍歷歷在目，也對部分年輕演員的言論表示難以理解，痛批「台灣轉型正義真是失敗啊！」

吳國棟表示，退休後曾撰寫多起重大刑案相關書籍，但林宅血案始終無法動筆，「不是不能寫，而是不忍心寫」。他對於該事件被拍成影視作品發表言論，僅描述自身感受與觀察，並未對作品本身評價或評論。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

《世紀血案》持續延燒！李千娜失言全網抵制 宣布退出高雄櫻花季演出

李千娜稱「林宅血案」沒那麼恐怖！石明謹還原真相轟：在講什麼？