「世紀血案」惹議 李遠：踐踏台灣歷史與人民

（中央社台北8日電）電影「世紀血案」引起爭議，文化部長李遠今天表示，林宅血案在台灣歷史上具有極重要意義，不應被隨意詮釋。對於事件被引用於電影，「確實極為不妥，甚至可說是對台灣歷史與人民的踐踏」。

李遠今天下午出席台北國際書展閉幕典禮前接受媒體堵訪，他表示，從林宅血案到陳文成事件，都是台灣歷史中極其沉痛的悲劇，難以想像有人能輕率處理這樣的題材，因此他對相關電影內容感到高度質疑。

李遠表示，從法律面來看，該作品未取得受害者家屬同意，演員也可能遭到誤導，整體在法律上存在重大疑慮；從動機來看，拍攝方過去相關作品曾抹黑歷史與人物，令人憂心。

李遠表示，轉型正義之所以難以推動，就是因為社會長期無法充分理解真相，導致下一代對重大歷史事件的認知被淡化，而林宅血案在台灣歷史上具有極重要意義，不應被隨意詮釋。

被問到該片是否可能跟中國大陸有關，李遠表示他不確定，但製作單位之前拍攝「幻術」，內容非常藐視、貶抑台灣人的，無庸置疑，「我看完非常生氣，從他這個動機來看這一部，若真的拍出來，我完全相信他是又是再一次的踐踏台灣人、傷害台灣人，而且藐視我們的歷史，修改我們的歷史」。

李遠表示，台灣拍片本無須事前報備，沒有事先審查的問題，但該片未取得當事人同意，且涉及演員與製作方的糾紛，顯示其在法律層面存在嚴重問題。（編輯：蕭博文）1150208