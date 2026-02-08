《世紀血案》惹議！柯文哲稱「別消費受害者」：18年沒真相實在不想聽

記者詹宜庭／台北報導

電影《世紀血案》改編自「林宅血案」，但因未取得林義雄等當事家屬同意就翻拍，影片未上映就爭議不斷。民眾黨創黨主席柯文哲今（8日）受訪表示，如果民進黨經過前總統陳水扁8年、前總統蔡英文又8年、現在總統賴清德又快2年，加起來18年還跟大家講沒有真相，「我實在是不想聽了」。

針對《世紀血案》爭議，柯文哲表示，歷史事件最好是能盡快跨過去，最重要還是要往前看。對於228轉型正義他個人意見是，如果民進黨經過前總統陳水扁8年、前總統蔡英文又8年、現在總統賴清德又快2年，加起來18年還跟大家講沒有真相，「我實在是不想聽了」。



柯文哲說，歷史要往前看，不是說要遺忘歷史，但是應盡快做個總結，台灣還是要往前走，「這就是為什麼民眾黨在228要辦一日北高，就是要用比較正面的活動，來取代那種......我很討厭每天在那邊搞一些悲情，不要去消費過去的受害者，盡快跨過去往前走，這才是正確態度。」

