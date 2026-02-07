《世紀血案》惹議 沈伯洋也怒了：我呸！

▲《世紀血案》翻拍台灣民主史上悲劇「林家血案」，包括未取得同意拍攝等爭議如今大炎上。（圖／記者林柏年攝）

[NOWnews今日新聞] 台灣民主史上「林家血案」為背景的電影《世紀血案》，日前才宣告殺青，未料拍攝前未取得林義雄與家屬同意，此外導演祖父為過去就是警總發言人，因而爆發爭議。對此立委沈伯洋意有所指表示，這座島嶼上，有一群人，自命高人一等，自詡為歷史的詮釋者，實則不學無術，連對苦難最基本的敬畏，都付之闕如，這些人的傲慢，根本是台灣傷口上揮之不去的惡臭，「想對著台灣的痛苦指點江山？我呸」。

對於《世紀血案》遭大炎上，沈伯洋意有所指發文表示，這座島嶼上，有一群人，自命高人一等，自詡為歷史的詮釋者，實則不學無術，連對苦難最基本的敬畏，都付之闕如。

沈伯洋說，而對待外敵強權，這些人卑躬屈膝。對待這塊土地的受難者，卻能在其骨骸上優雅起舞，這些人的傲慢，根本是台灣傷口上揮之不去的惡臭，「想對著台灣的痛苦指點江山？我呸」。

