《世紀血案》惹議 王浩宇逆風喊話綠營：不用推給國民黨

電影《世紀血案》引發爭議。

電影《世紀血案》改編自台灣重大刑事懸案「林宅血案」，因未取得當事人林義雄及其家屬授權，引發青鳥強烈抵制與撻伐，熱議不斷。前桃園市議員王浩宇8日直言，執政黨有義務對公布林宅血案負責，讓真相水落石出，不用推給國民黨，這是對執政黨的支持者負責。

電影《世紀血案》引發社會高度爭議，多位出演者遭砲轟後道歉，台北101董事長賈永婕呼籲當權者應該給大眾一個交代，也引發討論。

前民進黨桃園市議員王浩宇8日對此發文表示，「不用推給國民黨，本黨作為執政黨，有義務對公布林宅血案負責，讓真相水落石出。」

王浩宇今(9日)再度發文強調，「關於林宅血案，民進黨作為執政黨，當然有公布的責任跟義務，這是對我們的支持者負責。如果是因為機密沒有辦法對社會報告，我也希望至少能讓林義雄知道真相。」

名嘴謝寒冰也在9日《大新聞大爆卦》節目質疑，總統賴清德去年11月在國家檔案館揭幕儀式說「最大開放、最小限制」，那些不都是國民黨做的事？有什麼好限制？全部公布就好了！「除非裡頭有你們自己人？」都戒嚴時代、1980、46年前的事了，根據《國家檔案法》，正常30年就應該解密了不是嗎？2020年曾說要解密，現在為何不解密？還要留著繼續「吵」嗎？現在又說要2030年才能解密，為什麼？

謝寒冰提到，今天一堆深綠側翼小黨都說，全台灣都知道就是國民黨幹的，「那就公布啊！」沈伯洋最噁心，居然說陳水扁上任前大部分資料都被毀了，如果資料都毀了，那轉型正義在搞什麼鬼？表示促轉會那些人都是混吃等死。如果沒資料，為何說2030年要解密？

監察院2023年曾公布結案調查報告，包括事件時間軸、行凶細節特徵等。該報告指出，凶手在現場逗留時間極長，甚至還從室內撥打電話，但相關錄音帶卻遭銷毀或隱匿，儘管案發時林宅受到情治單位的高度監聽與監控，此事件至今仍是充滿疑團的懸案。

