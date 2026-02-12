《世紀血案》惹議！簡嫚書再下最後通牒 寄律師函解約：未回應將提告

記者林汝珊／台北報導

電影《世紀血案》爭議持續延燒。（圖／記者鄭孟晃攝影）

國片《世紀血案》取材自1980年震驚全台、至今仍未偵破的「林宅血案」，事件涉及前立委林義雄一家，卻未取得當事人及家屬的同意，在網上引起抵制聲浪。簡嫚書日前發出個人聲明，宣布將依法維護自身權益。今（12）日再度發聲，強調已與經紀團隊及律師依合約內容展開實際法律行動，要求製作方不得以任何形式公開或使用其相關演出內容。

簡嫚書表示已於2月9日委由律師寄出兩封律師函，正式通知解除雙方「演員聘任合約書」之合約關係，並於同日收到郵局送達回執，確認對方已簽收文件。律師函中明確要求製作方須於5日內以書面方式回覆，確認合約已合法解除，並承諾後續不得再使用其肖像、聲音及相關演出作品。不過截至目前為止，對方尚未做出回應。

簡嫚書強調，若於最後期限前仍未收到回覆，將啟動後續提告程序，讓案件進入民事訴訟階段，「明天就是最後回覆日，在此公開提醒製作方正視並回應。」



聲明全文

於2月7日發出個人聲明後，已和經紀團隊協同律師，依照合約所具約束力，對製作方做出實際抗爭動作，阻止本片以任何形式露出。

2026年2月9日星期一，我已透過律師寄出兩封「律師函」給費思兔文化娛樂股份有限公司（負責人蘇敬軾）、郭木盛，正式通知解除雙方的合約關係。也在當日就收到郵局方成功送達的回執，確定對方已收到我們發出的律師函。函中有告知製作方在五日內，以書面方式回覆確認「演員聘任合約書」已經合法解除，並且承諾後續不使用肖像、聲音及演出作品。

但截至目前為止尚未獲得製作方的回覆。倘若明天仍未收到回覆，我將進行後續提告，讓此事進入民事訴訟程序。

明天就是「律師函」的最後回覆日，在此公開提醒製作方正視並且回應。

身為本片主要演員之一，我必須當責，阻止錯誤的事繼續下去。讓未取得當事人合法授權的電影沒有任何機會上映、播放。我會持續積極行動，絕不卸責。

簡嫚書 2026年2月12日

