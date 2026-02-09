「世紀血案」惹議 綠：記憶真相是社會共同責任

（中央社記者葉素萍台北9日電）林宅血案近日因電影「世紀血案」引發關注，民進黨今天在社群發文表示，記憶真相、釐清責任、時時警惕以避免重蹈覆轍，是台灣社會不分政黨、不分族群、不分世代的共同責任。

民進黨說明，近期電影「世紀血案」衍生的風波，使各界對威權統治時期當權者造成的歷史悲劇，有許多深刻的討論。

民進黨指出，感念前主席林義雄及家人對台灣民主運動的付出，也必須嚴正表達，歷史的傷痕，不只存在於受難者家屬心中，也存在於公共領域。記憶真相、釐清責任、時時警惕以避免重蹈覆轍，是台灣社會不分政黨、不分族群、不分世代的共同責任。

廣告 廣告

民進黨解釋，追求轉型正義是長期的價值與主張，2016年重返執政以來，民進黨推動「促進轉型正義條例」、「不當黨產處理條例」、「政治檔案條例」、「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例」等法案三讀通過。獨立機關促轉會、黨產會，以及監察院國家人權委員會依法調查歷史真相，先後發表大量報告，並回復威權時期受難者的名譽及權利。2022年行政院「推動轉型正義會報」運作至今，也持續整合各部會，一起深化轉型正義工作，這些努力將不會停歇。

民進黨強調，期待社會各界共同討論、反思、紀念歷史，也盼望朝野政黨都能共同努力，持續落實轉型正義，讓公義照耀台灣，而民主與自由生生不息。（編輯：張若瑤）1150209