「世紀血案」惹議 蔣萬安：林宅血案是台灣的痛 應嚴肅面對

電影「世紀血案」拍攝以「林宅血案」為主軸，卻未獲得受害者家屬授權，引發的爭論持續延燒。台北市長蔣萬安今天(9日)表示，「林宅血案」是台灣全體社會的痛，各方都應該尊重家屬的感受，並以嚴肅的態度面對，不應該撕裂傷口，製造二次傷害。

電影「世紀血案」改編自台灣重大歷史懸案「林宅血案」，卻爆發未經當事人林義雄及家屬授權，以及導演背景等諸多爭議，台北101董事長賈永婕透過社群媒體發文訴求「想知道真相」，並喊話「當權者，請給大眾一個交代」，也引起熱烈迴響。

廣告 廣告

台北市長蔣萬安9日出席與「里長有約」活動，他在接受媒體聯訪時對於「世紀血案」引發的爭論表示，「林宅血案」是全體台灣社會的痛，各界都應嚴肅面對。蔣萬安說：『(原音)林宅血案是台灣全體社會的痛，各方都應該尊重家屬的感受，以嚴肅的態度面對，不應該撕裂傷口，製造二次傷害。』

至於有媒體報導指出，中國「對台工作會議」9日開幕，外傳會中將討論國民黨主席鄭麗文與中共中央總書記習近平「鄭習會」的籌備，預定將於3月中舉行。蔣萬安對此表示，兩岸交流一定要秉持對等、尊嚴、善意與互惠。

另外，針對政院版8年、新台幣1.25兆元的國防特別條例至今還在立法院卡關，引發美方關切。立法院長韓國瑜近來受訪時表示，賴清德總統可能會在新春期間邀五院院長會面，屆時他會正式向總統提議，是否考慮化解朝野衝突。蔣萬安對此重申，支持必要且合理的軍購案，厚植整體國防，但立法院也必須實質審查、嚴格把關。蔣萬安並說，他認同韓國瑜的做法，也一向主張立法跟行政必須進行有效的溝通。