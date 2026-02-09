「世紀血案」惹議 蕭副總統：後輩有責任守護台灣民主

（中央社記者楊堯茹台北9日電）林宅血案近日因電影「世紀血案」引發關注，蕭副總統今天表示，林義雄為了台灣民主承受許多苦難，這些歷史悲劇提醒著守護民主的責任，以及台灣民主、自由、開放的社會得來不易。

電影「世紀血案」取材自1980年震驚全台、至今仍未偵破的林宅血案，事件涉及當時因美麗島事件受審的林義雄一家，卻未取得當事人及家屬授權。

副總統蕭美琴晚間出席「天皇陛下華誕慶祝酒會」，並於開幕式後接受媒體聯訪。

廣告 廣告

被問及電影「世紀血案」爭議，蕭副總統表示，林義雄為了台灣民主以及人權所承受的許多苦難，這些歷史悲劇以及傷痕，都不斷地提醒後輩，有責任來守護台灣的民主，這是最重要的歷史教訓。

蕭副總統強調，未來的日子即便面臨許多內外挑戰，台灣民主、自由、開放的社會得來不易，這是歷史悲劇不斷地在提醒大家的一件事。

媒體另問及台美貿易談判。蕭副總統指出，行政院副院長鄭麗君率領的貿易談判團隊非常辛苦，也做了許多準備，這1年來向來是以國家利益、產業利益為出發點，尋求能降低對等關稅，同時尋求台美在經貿領域的互惠互利新機會。

蕭副總統說明，行政院做了充分準備，期待最後一哩路能獲得民眾支持，開創台灣在全球布局的新篇章。（編輯：張若瑤）1150209