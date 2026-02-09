「世紀血案」惹議！蘇巧慧籲「勿影響演員家人」 點名「威權政府」最應該被追究

台北市 / 武廷融 綜合報導

電影《世紀血案》改編自1980年震驚全台的「林宅血案」，但卻被爆出拍攝前未獲得林義雄及家屬同意，引發抵制聲浪。李千娜、寇世勳、夏騰宏、楊小黎、簡嫚書、黃河等人近日紛紛發聲道歉，導演徐琨華則在昨(8)日晚間表示向林義雄與家屬道歉。而父親蘇貞昌為當年林義雄辯護律師的民進黨立委蘇巧慧今(9)日喊話，請大家不要去追究、影響演員及導演的家人，「最應該被追究的，是當年那個迫害人權、鎮壓民主的威權政府」。

「林宅血案」發生於1980年2月28日，林義雄因參與「美麗島事件」遭逮捕羈押，軍事法庭開庭的當天，兇手闖入林義雄住處，殺害其60多歲的母親游阿妹，以及6歲的雙胞胎女兒林亮均、林亭均，長女林奐均則被刺重傷，案件真相至今未被偵破。

而電影《世紀血案》未與相關人員聯繫未取得同意也未查證史實，卻用如此重大的悲劇作為拍片題材，遭各界撻伐。隨著爭議延燒，該片導演徐琨華以及主演李千娜、寇世勳、夏騰宏、楊小黎、簡嫚書、黃河等人也紛紛發聲道歉。

前行政院長蘇貞昌當年是當年美麗島事件的辯護律師之一，其女兒蘇巧慧今日發文表示，針對電影「世紀血案」所引發的爭議，導演和主要演員都已道歉，她希望大家不要去追究、影響他們的家人。蘇巧慧說，「如果大家去一趟白色恐怖景美紀念園區，就可以了解到最應該被追究的，是當年那個迫害人權、鎮壓民主的威權政府。」

蘇巧慧指，當年的威權政府甚至透過教育抹除真實歷史，導致有許多人無從得知那段恐怖統治的故事。而世世代代台灣人追求的，就是不受專制政府統治，維護自由的富足生活。她也喊話「我們團結起來，一起努力，就不會畏懼任何敵人的侵略。」

