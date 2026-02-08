「世紀血案」惹議 陳儀深：面對黑暗歷史要心存敬畏

（中央社記者葉素萍台北8日電）林宅血案近日因電影「世紀血案」引發關注，國史館長陳儀深今天說，電影要處理這事情太冒險，即便像當時的警備總司令汪敬煦都會信口開河，電影到底要根據哪個版本；面對戒嚴時代的黑暗歷史要心存敬畏，不要跟著隨便起舞。

國史館今天舉辦「人物、觀念與世變：民國史研究論文集」、「困境與出路：戰後台灣史論文集」國史館新書發表暨座談會。

陳儀深在場外受訪時表示，林宅血案在國史館的研究是作為美麗島事件「案外案」，2022年國史館出版的美麗島事件史料彙編共15冊，最後3冊就是林宅血案。

廣告 廣告

陳儀深說，林宅血案一開始有很多線索、或者說有很多的想像，所以都往台獨、海外關係去調查，但後來都證明是子虛烏有；當時的警備總司令汪敬煦也在其口述訪談錄稱是由美國那邊所發動、家博（Bruce Jacobs）是策劃人之一，故意在2月28日那一天在全台製造一個事件，但後來也調查清楚，同樣是子虛烏有。

陳儀深表示，促轉會對林宅血案的報告，點出最後關鍵在於事發後，有一通神秘電話打去金琴西餐廳，為何國安局內部要把這通監聽電話的錄音檔洗掉，包括刑事警察局調查人員、專案人員也都想要知道，那通電話到底是誰打的、目的何在。

陳儀深說，林宅血案、陳文成案與江南案其實都有一些脈絡可比較，江南案發生在美國，受害者是美國公民、華裔作家，那是黑道介入；林宅血案其實也有可能，不一定要警總或國安局自己動手，也有可能是黑道的人出手。

陳儀深表示，今天電影也好、小說也好，要處理這事情太冒險，「你到底要根據哪一個版本？」即便像身為警備總司令的汪敬煦都會信口開河，這實在很荒唐；面對當時的戒嚴時代，應該讓社會了解到，面對這種黑暗歷史，要有心存敬畏，不要跟著隨便起舞。

政治大學台史所教授薛化元在場外受訪時說，林宅血案發生在美麗島事件之後的2月28日，二二八事件是台灣歷史上一個很悲情的日子，又發生血案，可說是痛上加痛，對林義雄及其家人都是很難撫平的傷痛。

近來網路流傳疑似「世紀血案」劇本，內容影射該案與已故台獨運動人士史明有關。

薛化元表示，這也是當時曾傳聞過的線索之一，不過目前看來「完全沒有實據」，劇情片指控具體人物應該要更審慎、要負擔社會責任，他對這種影射相當不以為然。（編輯：林克倫、楊蘭軒）1150208