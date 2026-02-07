《世紀血案》挨轟不尊重林義雄 監製坦言：原想剪完再給他看

電影《世紀血案》演員楊小黎（左起）、李千娜、寇世勳、簡嫚書和夏騰宏本月初出席殺青宴。（圖／費思兔文化提供）

電影《世紀血案》改編「林宅血案」，由於林義雄還在世，被質疑根本沒有取得本人或家屬授權，而演員群在殺青記者會上的態度，遭到外界認為不尊重受害者，儘管7日劇組已經發表道歉聲明，但似乎還是不被買單。

監製郭木盛受訪時坦言現在頭很痛，他解釋，當初認為林義雄的戲份不是很多，整部片主軸在女主角想破案的過程，因此才想說拍完、剪好再拿給林義雄看、跟他們談，不過他無奈表示，「但我覺得現在一定不可能了，一定只能跟他基金會聯絡，他們那邊有說會在這兩天給回覆。」而他近日也聽說林義雄本人很低調，後續處理上可能就比較不容易。

至於演員黃河、夏騰宏有提到授權方面，疑似合約上已經寫明有取得當事人授權拍攝，他則說這件事還不太清楚，「我主要是談錢的時候才會出面，很少跟演員接觸，大多是導演跟選角才會接觸演員，我有叫他們（工作人員）去查，看合約有沒有寫到這條，他們說是沒有，可以理解公司基於立場需要保護藝人。」

其中李千娜因為發言被砲轟最慘烈，而他與李千娜本來就認識，他說：「反正這事（電影）公司承擔，盡量不要再寫演員的問題，「接下來也要過年了，千娜可能還有尾牙要唱」。對於演員們也表示將退出後續電影活動，他則嘆：「只好想辦法克服，演員遇到這種事不來做宣傳也是正常，製作公司這裡也是有疏失。」

本片其實連發行商都還沒找，郭木盛說：「剪完後才會規劃宣傳的問題，沒想到會這樣，影響一定很大，但沒辦法只好想辦法克服。」不過郭木盛也補充，原本電影完成後，第一波就要邀請媒體來看，「因為我們拍的，和大家現在說的是兩碼子事，你們看了就知道，跟現在大家在批評的內容不一樣。」

