《世紀血案》挨轟消費歷史傷痛！製片今公開致歉 承認未請示林義雄是失誤

改編自「林宅血案」的電影《世紀血案》日前舉行記者會，隨後引發授權爭議。（圖／蘇聖倫攝）

以「林宅血案」為創作基礎的電影《世紀血案》，自公開首波記者會後接連引起社會討論。針對外界質疑劇組未經當事人林義雄同意即拍攝此片，以及主要演員在宣傳期間言論爭議不斷，製作單位費思兔文化娛樂股份有限公司於今（7）日發出正式聲明，對此事件作出回應，並對林義雄先生及社會大眾表達歉意。

該公司在聲明中指出，林義雄先生為台灣政壇具歷史地位的前輩，其家中悲劇事件備受國人關注與尊重。對於未能於拍攝初期親自向當事人說明與徵詢意見，費思兔文化坦承為執行上的重大疏漏。公司表示未來將以更高標準面對社會期待，強調會「主動說明創作用意，並誠懇接納各界指教」。

《世紀血案》製作公司費思兔文化首次發聲，承認未先請示當事人是執行疏失。（圖／費思兔文化娛樂股份有限公司提供）

針對主演李千娜、簡嫚書與楊小黎相繼發文道歉並表達與作品保持距離，製作方也首次做出回應。聲明強調，三位演員僅負責專業演出，並未參與製作或內容規劃，遺憾的是因公司內部溝通不周，導致演員成為輿論焦點。製作方為此表達歉意，並承諾承擔責任、處理後續爭議。

對於劇情設定所引發的質疑，費思兔文化表示，此片劇本參考多本回憶錄與歷史出版資料，並透過虛構的女記者視角重新構思劇情，企圖呈現社會過渡時期的複雜氛圍。製片方強調，其出發點是希望透過影視創作引導觀眾關注台灣歷史，遺憾未事先建立溝通機制，造成誤解與反彈。

雖然製作方已針對相關爭議發出道歉聲明，但包括主演在內的多方仍對本片後續參與持保留態度。其中部分演員更已表明不再參與任何相關宣傳，或已委由法律途徑處理違約爭議。據悉，《世紀血案》目前仍處於後製階段，未來是否如期上映及社會能否接受其表達方式，仍有待觀察。

