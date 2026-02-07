《世紀血案》掀爭議 簡嫚書致歉：製作方違約，我不再參與後續

《世紀血案》掀爭議遭抵制，主演楊小黎（左）、簡嫚書（中）已先後致歉。（資料畫面）

國片《世紀血案》改編1980年台灣重大懸案「林宅血案」，卻疑似未經家屬授權拍攝，引發社會抵制，繼主演楊小黎發文道歉後，另一主演簡嫚書今（7日）也發布長文，向受害者及社會大眾致歉，並表示將不再參與該片任何後續工作。

「林宅血案」至今仍未偵破，事件涉及時任台灣省議會議員林義雄一家，母親與雙胞胎女兒遭不明人士殺害，國片《世紀血案》疑似未取得當事人及家屬同意拍攝，引發社會抨擊與抵制浪潮。主演楊小黎今早在社群發文，說明自己參演始末，並坦承得知未取得授權後感到震驚與身心受影響。

廣告 廣告

稍早，另一主演簡嫚書也於臉書發表長文致歉，她表示，最初接演時以為電影是在取得林家同意下拍攝，且只是扮演追查真兇的虛構角色，但在2026年2月1日的殺青記者會上才得知該片疑似未聯繫、甚至未取得當事人授權，同時導演及製作方缺席記者會，讓她對整個事件感到困惑與不安。

簡嫚書坦言，「當時天真以為可以透過演出這部電影為此案發聲，沒有意識到這個案子還涉及更多層面」，對未充分了解案件即答應接演感到懊悔，強調「製作方未取得當事人授權，違約在先，我將不再參與該片任何後續」，她也呼籲影視工作者，別像她一樣以為做好演員功課就好，忽略了參與改編真人實事作品時，必須考量、深入更多情理法層面的責任。





更多《鏡新聞》報導

「林宅血案」翻拍電影演員開心合照 王義川：殘忍噁心不要臉就是你們

李雅英捐款兒福被她罵謙卑道歉 郁方改口肯定善心：妳超棒

大S特輯節目組曾來台跟拍3天 見具俊曄憔悴模樣不忍心...放棄訪問