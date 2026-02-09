《世紀血案》掀討論 民進黨：盼朝野努力落實轉型正義

民進黨中央黨部。資料照。廖瑞祥攝



民進黨今天（2/9）在臉書發文表示，近期電影《世紀血案》衍生的風波，使各界對威權統治時期當權者造成的歷史悲劇，有許多深刻的討論。期待社會各界共同討論、反思、紀念歷史，也盼望朝野政黨都能共同努力，持續落實轉型正義，讓公義照耀台灣，而民主與自由生生不息。

民進黨表示，民進黨感念林義雄前主席及家人對台灣民主運動的付出，也必須嚴正表達：歷史的傷痕，不只存在於受難者家屬心中，也存在於公共領域。記憶真相，釐清責任，時時警惕以避免重蹈覆轍，是台灣社會不分政黨、不分族群、不分世代的共同責任。

廣告 廣告

民進黨指出，追求轉型正義是民進黨長期的價值與主張。2016年重返執政以來，民進黨推動《促進轉型正義條例》、《不當黨產處理條例》、《政治檔案條例》、《威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例》等法案三讀通過。

民進黨表示，獨立機關促轉會、黨產會，以及監察院國家人權委員會依法調查歷史真相，先後發表大量報告，並回復威權時期受難者的名譽及權利。2022年行政院「推動轉型正義會報」運作至今，也持續整合各部會，一起深化轉型正義工作。這些努力將不會停歇。

民進黨強調，期待社會各界共同討論、反思、紀念歷史，也盼望朝野政黨都能共同努力，持續落實轉型正義，讓公義照耀台灣，而民主與自由生生不息。

更多太報報導

《世紀血案》主演、導演已道歉 蘇巧慧籲：別追究影響他們家人

曾被誤導是林宅血案嫌疑人 游錫堃仍心有餘悸

《世紀血案》風波延燒 蔣萬安稱「林宅血案是台灣全體的痛」：不該二度傷害