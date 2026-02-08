《世紀血案》掀議 柯文哲喊「不該消費受害者」：面對歷史應往前看

前民眾黨主席柯文哲今（8）天上午來到新竹竹北市場掃街拜票，有意角逐竹北市長的新竹市副市長邱臣遠、新竹縣議員林碩彥也都到場，柯文哲受訪稱原則上還是會進行「藍白合」。而對於近日持續延燒的電影《世紀血案》爭議，身為228受難者家屬的柯文哲表示，面對歷史事件最好的做法是盡快跨過去，更直言自己討厭搞悲情，特別是不該消費過去的受害者。

新竹縣長「藍白合」？柯文哲認了：會與國民黨協調

針對藍白合作情形，柯文哲提到，民眾黨在新竹地區的得票率最高，在當地有很強大的支群眾，所以對民眾黨來說，今年的目標就是要推出最好的候選人來競爭竹北市長，強調2026地方選舉藍白合作是大戰略，希望在新竹縣長方面繼續跟國民黨協調，最後一定只會推出一組候選人，人選確定後就會討論如何合作，所以原則上還是會「藍白合」。

被問及電影《世紀血案》取材爭議，柯文哲說，歷史事件最好是能盡快跨過去，最重要還是要往前看，對於228轉型正義他也提出個人意見，「如果民進黨經過陳水扁8年、蔡英文8年、現在賴清德又上任快2年，如果加起來18年還跟大家講沒有真相，我實在是不想聽了。」他也提到，自己很討厭每天都在搞悲情，特別是不要消費過去的受害者，認為盡快跨過去往前走，才是面對歷史的正確態度。

