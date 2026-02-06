《世紀血案》改編惹議！南市議員開第一槍呼籲「拒看」：這是嗜血商品

寇世勳（右）在《世紀血案》中飾演汪敬煦將軍、夏騰宏飾演林義雄。費思兔文化娛樂股份有限公司提供



電影《世紀血案》改編自1980年代台灣重大歷史悲劇「林宅血案」，日前舉辦殺青記者會卻引爆爭議，不僅導演徐琨華的祖父是當年情治機關警備總部發言人，劇中演出林義雄的演員夏騰宏受訪時竟稱「只能透過照片想像神韻」，劇組被質疑明明林義雄仍在世，卻未經本人同意故意揭開傷疤，台南市議員周嘉韋5日在社群砲轟「這是嗜血的商品，而不是電影！」開第一槍呼籲大家拒看。

林宅血案是1980年代台灣發生的重大歷史悲劇，當時林義雄律師受託為美麗島事件辯護，卻在1980年2月28日當天，其家宅被歹徒闖入，林義雄的母親與6歲雙胞胎女兒被殘忍殺害，另9歲長女重傷。林宅血案至今仍未抓到兇手，成為史上一大懸案，根據2023年監察院的研究報告直指，以警總為主的專案小組偵辦此案，卻刻意誤導辦案方向，甚至釋放假消息，讓真相持續蒙在陰影中。

近日改編自「林宅血案」的電影《世紀血案》殺青，飾演當時警備總部總司令汪敬煦的寇世勳在記者會上表示，接拍此片是被汪的人格高度與處世態度吸引，甚至強調劇本本身並沒有過於強烈的「意識形態」，讓不少文史學者錯愕。此外，飾演林義雄的夏騰宏說，準備角色時「幾乎找不到相關影像，只能透過照片想像神韻」，甚至有演員形容拍攝過程「有福爾摩斯跟華生辦案的快感」，也引發不少網友質疑。

對於《世紀血案》引爆爭議，台南市議員周嘉韋5日在社群Threads發文指出，任何關於台灣過去「敏感時代」的電影作品，他都非常支持社會大眾去看、去了解，但這一次，他要拜託大家拒看《世紀血案》。

周嘉韋舉出二點原因，第一、「林家血案」是台灣民主歷程中的一場悲劇，歷史必須省思，如果如同主演者等人所說的「沒有意識型態」，那它不是一部關於台灣歷史事件的電影，而是一部充滿虛構的懸疑片而已。第二、林義雄本人還活著，現年84歲，沒有經過本人同意而去故意掀開傷疤，「那這是嗜血的商品，而不是電影！」

周嘉韋強調，他很喜歡看電影，尤其是那些可以看見台灣所經歷點點滴滴的電影，「因為你我身為台灣人，所以會有所共鳴，但這次我選擇『拒看』，希望您也能一起，不要成為嗜血商品的『邪』力者！」

