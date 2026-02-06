《世紀血案》改編惹議！南市議員開第一槍呼籲「拒看」：這是嗜血商品
電影《世紀血案》改編自1980年代台灣重大歷史悲劇「林宅血案」，日前舉辦殺青記者會卻引爆爭議，不僅導演徐琨華的祖父是當年情治機關警備總部發言人，劇中演出林義雄的演員夏騰宏受訪時竟稱「只能透過照片想像神韻」，劇組被質疑明明林義雄仍在世，卻未經本人同意故意揭開傷疤，台南市議員周嘉韋5日在社群砲轟「這是嗜血的商品，而不是電影！」開第一槍呼籲大家拒看。
林宅血案是1980年代台灣發生的重大歷史悲劇，當時林義雄律師受託為美麗島事件辯護，卻在1980年2月28日當天，其家宅被歹徒闖入，林義雄的母親與6歲雙胞胎女兒被殘忍殺害，另9歲長女重傷。林宅血案至今仍未抓到兇手，成為史上一大懸案，根據2023年監察院的研究報告直指，以警總為主的專案小組偵辦此案，卻刻意誤導辦案方向，甚至釋放假消息，讓真相持續蒙在陰影中。
近日改編自「林宅血案」的電影《世紀血案》殺青，飾演當時警備總部總司令汪敬煦的寇世勳在記者會上表示，接拍此片是被汪的人格高度與處世態度吸引，甚至強調劇本本身並沒有過於強烈的「意識形態」，讓不少文史學者錯愕。此外，飾演林義雄的夏騰宏說，準備角色時「幾乎找不到相關影像，只能透過照片想像神韻」，甚至有演員形容拍攝過程「有福爾摩斯跟華生辦案的快感」，也引發不少網友質疑。
對於《世紀血案》引爆爭議，台南市議員周嘉韋5日在社群Threads發文指出，任何關於台灣過去「敏感時代」的電影作品，他都非常支持社會大眾去看、去了解，但這一次，他要拜託大家拒看《世紀血案》。
周嘉韋舉出二點原因，第一、「林家血案」是台灣民主歷程中的一場悲劇，歷史必須省思，如果如同主演者等人所說的「沒有意識型態」，那它不是一部關於台灣歷史事件的電影，而是一部充滿虛構的懸疑片而已。第二、林義雄本人還活著，現年84歲，沒有經過本人同意而去故意掀開傷疤，「那這是嗜血的商品，而不是電影！」
周嘉韋強調，他很喜歡看電影，尤其是那些可以看見台灣所經歷點點滴滴的電影，「因為你我身為台灣人，所以會有所共鳴，但這次我選擇『拒看』，希望您也能一起，不要成為嗜血商品的『邪』力者！」
更多太報報導
「17天沒見爸！」《豆腐媽媽》演員替身墜落意外 民視回應了
電影《世紀血案》寇世勳稱無意識形態 劉進興憂慮：由涉案後代詮釋適當嗎？
寇世勳為一件事爆粗口「他X的」 揭簡嫚書態度：她很挑釁
其他人也在看
大S逝世週年…范瑋琪墓前脫口「1句」！網怒轟：無心也不該說這種話
女星大S（徐熙媛）於2025年過年期間與家人赴日旅遊，感染流感併發肺炎，短短5天便撒手人寰，享年48歲。大S的紀念雕像於逝世一週年之際揭幕，眾多藝人紛紛前往墓前悼念。然而，范瑋琪卻因為脫口一句話，再度引爆失言風波，遭到網友砲轟「不會看場合說話」。
大S剛嫁具俊曄「已吃不下東西」 韓醫揭健康惡化原因
韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》播出大S（徐熙媛）逝世1周年特輯，節目組透露，大S在2022年再婚具俊曄時身體已相當虛弱，幾乎吃不下也動不了，節目也找來韓國醫生李樂俊分析，大S健康會急速惡化的關鍵原因。
8億人瑞娶69歲看護！子女街頭搶人 律師提2疑點：有良心嗎？
台北一名102歲的人瑞今年年初跟照顧他的看護結婚，但子女直到探視時，被父親擋在門外才得知，子女趁看護帶父親回診時，在馬偕醫院門外上演搶人戲碼，相關事件引發議論。對此，時常評論時事的律師李怡貞也針對事件提出疑點，點出事件的關鍵人物。
經典賽》台裔美籍球星「龍仔」、「費仔」加入國家隊 台灣棒球寫下歷史新篇章
2026年第六屆世界棒球經典賽中華隊今天（6日）公布30人正式名單，其中擁有台灣血統的「費仔」Stuart Fairchild與「龍仔」Jonathon Long確定入選，成為中華隊史上首次在一級國際賽事中，出現具外國面孔的球員，為台灣棒球開啟全新篇章。2位具備大聯盟層級經驗的好手加入，不僅象徵中華隊選才視野的拓展，也為整體打擊戰力帶來實質提升。
韓媒公開大S猝逝時間軸！肺炎惡化「想返台治療」 衝機場路上心臟驟停
大S於2025年1月29日與家人前往日本旅遊，抵達後不久即出現高燒、全身痠痛等症狀。她當時判斷只是旅途勞累，認為只要讓身體暖和便能改善，因此嘗試在飯店泡溫泉。然而，此舉反而使原本患有心臟疾病的大S血管壓力急遽上升，被視為導致病情快速惡化的關鍵原因之一。隨後大S被緊...
大S離世前5日病程公開 退燒藥竟成奪命關鍵...醫曝：身體投降了
韓國KBS節目《名人生老病死的秘密》製作特輯，首度披露女星徐熙媛(大S)離世前5日的完整病程。南韓知名耳鼻喉科醫師李洛俊(이낙준)分析指出，患有心臟二尖瓣脫垂症的大S選擇泡溫泉緩解不適，加上服用退燒藥後的錯誤判斷，成為病情急遽惡化的致命關鍵。
大S閃婚具俊曄就已「虛弱到吃不下」 韓醫分析健康惡化原因
大S（徐熙媛）2日逝世一周年，韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》播出回顧特輯，其中曝光大S病發後的完整搶救過程，節目組透露，大S於2022年再婚具俊曄時，身體狀況就已經冒警訊，吃不下也動不了。節目組也找來韓國醫生李樂俊，分析大S的健康會急速變差的原因。
需求爆棚 記憶體元月營收飆
繼南亞科（2408）、威剛（3206）繳出亮眼成績後，群聯（8299）、宇瞻（8271）與創見（2451）亦同步刷新單月歷史新高，記憶體族群已公告1月營收的七家之中，有五家公司創新高，顯示產業景氣全面升溫。
爆「假戲真做」小19歲鮮肉男星！陳妍希牽手弟弟現身了
爆「假戲真做」小19歲鮮肉男星！陳妍希牽手弟弟現身了
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
威力彩飆9.7億！28億得主1決定中大獎…台彩董座招了私下1買法
生活中心／綜合報導威力彩今（5日）晚間將再度開出獎號，頭獎上看9.7億元。台灣彩券董事長黃志宜也提醒民眾別錯過機會，他分享過往案例指出，曾有一名抱回28.7億元頭獎的幸運兒，差點就與大獎擦肩而過。當時夫妻倆到台北士林夜市逛街，原本沒有打算購買彩券，直到先生買了之後順口問太太要不要一起試試，沒想到正是太太買下的那張，最後幸運奪得頭獎。
恐升級今年首波寒流！過年前「最冷2時段」曝光：恐下探6度
中央氣象署指出，今（5）日台灣環境為偏東轉東南風，各地大多為多雲到晴，僅迎風面花東地區及恆春半島有局部短暫雨，宜蘭有零星短暫雨；氣溫方面，白天溫暖舒適，西半部高溫約26至30度，東半部高溫約24至25度，夜間清晨天氣稍涼，各地低溫約14至18度，西半部日夜溫差大，早晚請適時增減衣物以免著涼。
不靠減肥藥！王必勝「1年瘦16kg」三高全改善 網：認不出來了
前衛福部次長王必勝今５日在臉書PO出瘦身前後的對比照，許多網友一看紛紛大呼「根本是兩個人」！王必勝透露，這一年多以來共減重16公斤，目前維持在76公斤上下已有半年，飲食習慣及運動健身都已內化為生活習慣的一部分。
《台北股市》華邦電力積電彎腰撿！杜大師看好原因曝
【時報-台北電】華邦電(2344)、力積電(6770)2月2日遭打入跌停板，股市老先覺杜金龍認為是讓「還沒上車的趕快上車」，只是漲多休息，不用過於擔心。他以過去航海王為例，只要成交金額在前5名的個股，高光時刻就不會只有1年，且由於今年記憶體大賺，明年有高配息支撐，記憶體股價會貼著台股盤勢，有機會漲到明年5月。 法人不斷上修華邦電今年獲利及目標價，摩根大通(小摩)日前將華邦電今年EPS從6.31元大調至12.44元，上修目標價近70%至140元；群益也估華邦電今年EPS 9.9元、目標價上修至158元。 力積電、華邦電遭砍殺，投資人憂心記憶體要反轉，杜金龍在「鈔錢部署」節目中喊話，逢回就是上車好時機，認為先前走跌是因為漲多休息，記憶體的漲勢應該會和台股盤勢貼近，有機會漲到明年5月。 他表示，台股在今年第2季、第3季恐進行盤整，當記憶體公布獲利、營收嚇嚇叫，但股價率先反應，屆時利多不漲才要小心。 重演航海王：高光期不會只有1年 但因為今年記憶體大賺錢，明年會高配息，因此當大盤還在高檔的時候，高配息會讓股價有所支撐。回想4、5年前的航海王，獲利開始衰退時，也因為有高配息的支撐，股價能夠維持在
寒流確定侵台！週末「全台急凍」下探7度 最冷時段曝光
好天氣要沒了！中央氣象署已將週末南下的冷空氣，正式升格為「寒流等級」。氣象署指出，明晚受到寒流影響，溫度下滑，最冷時間點是週日至下週一清晨，台南以北、宜蘭僅9至11度，局部地區不排除剩下7度。
張忠謀坐輪椅與黃仁勳餐敘 遭酸「富可敵國又怎樣？」許美華怒批：無知到可笑
[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導輝達執行長黃仁勳上月29日訪台，除參加輝達台灣公司尾牙外，也與台積電創辦人張忠謀見面餐敘，兩人在粵式餐廳「榕居」共進...
具俊曄痛苦到製作單位不忍心！節目組觀察3天「主動取消採訪」 攝影棚全員「哭到錄影中斷」破收視紀錄
KBS2 醫療紀錄綜藝《名人病死的祕密》（셀럽병사의 비밀）於 3 日播出具俊曄與已故妻子大S（徐熙媛）的專題，揭開這段世紀之戀背後的醫療悲劇與守護故事。該集節目播出後，在韓國引發核彈級迴響，收視率不僅在瞬間衝破 4.2%，創下該節目自開播以來的歷史新高紀錄，更成功奪下同時段綜藝節目收視亞軍。 此外，衡量節目話題度的關鍵指標「2049 收視率」（20 歲至 49 歲核心目標族群）也達到 1.0%，證明了不論是老中青世代，都對這段超越生死的愛情與真相高度關注。
今年最強寒流全台有感！氣象專家點4大特徵「這兩天最冷」
林得恩說明，此波強冷空氣影響期間與型態相當明顯，整體可歸納為以下4大特徵：一、影響時間長此次強冷空氣影響時間預估可達3至3.5天，從2月7日一路延續至2月9日。至2月10日後，各地氣溫才會緩慢回升，但清晨與夜間仍偏涼冷，尤其中南部地區日夜溫差將明顯擴大。二、影響範圍...
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」 姜元來看了好心疼
姜元來在社群平台分享，兩人未事先聯繫，便直接飛抵台北探望好友。他表示：「俊曄瘦得令人心疼，連26年前熙媛送他的衣服，如今穿起來都還合身。」去年夏天，他因新聞得知具俊曄每日前往金寶山陪伴亡妻，而來台關心對方，「但祿基則是久別重逢，一見面2人就抱在一起痛哭。好一...
缺貨潮更甚記憶體！這潛力股目標價「一次調升200元」 投信5天猛砸77.4億搶貨
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股今（4）日終場漲94.45點或0.29%，收32,289.81點。投信今買超逾53億元，買超前十大個股有7檔電子股、1檔金融股及2檔傳產...