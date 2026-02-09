《世紀血案》改編林宅血案大翻車 姚文智示警：暫時被擋住但未來呢？

即時中心／潘柏廷報導

電影《世紀血案》取材自1980年2月28日林宅血案，因爆出劇組並未向受害人林義雄及其家屬，尋求同意授權翻拍等爭議，使得尚未播映就遭網友揚言抵制；導演徐琨華昨（8）日深夜在社群表達歉意，並宣布暫停後製工作，但輿論仍持續延燒。對此，民進黨前立委、轉戰電影圈的姚文智今（9）日在臉書示警「這部泯滅良心、人神共憤的電影，看來『暫時』被擋住了，或者達到反效果了，但未來呢？」。

姚文智今日在臉書表示，認同加拿大約克大學副教授說所言「這是一場文化戰爭」，但對手不只要搶奪話語權，更是對台提高全面「認知作戰」的一環。



接著姚文智指出，就他從影視圈獲悉，不只「世紀血案」，還有下一部，甚至下下一部，網羅更多大牌演員，內容跟台灣選舉有關。而且，他們不會再找警總三代孫，讓你們抓辮子；也不至於讓台北101賈永婕再驚呼「不知道」；最可能的是：改名換姓，遊走灰色地帶，且易於讓藍白隔空掩護。

「這算是一波未平一波又起嗎？」，姚文智點出，其實，中共國對台紅色滲透，老早就是一波接一波，鋪天蓋地，萬箭齊發，不限於假訊息、短影音，也非自限於抖音、小紅書。

「只是，為何轉向電影？有人説是『洗錢』，也有人認爲是『洗白』，我個人傾向認爲是『消化共產黨文化總體戰的預算』」，姚文智分析，因為2027年是二二八事件80週年，台灣若影像歷史斷炊，還是只能放悲情城市（2023年數位重映）等舊片，「世紀血案」有趁虛而入的空間。

因此，姚文智認為，這個操作再仔細看，應也不是在洗白祖父輩的白恐罪惡，反而很清楚地，要強力栽贓醜化（史明等）台獨份子，再上綱連結到民進黨或賴清德，「比較接近像去年中共國一改過去舊作風，強力操作「台灣光復紀念日」的宣傳策略，只是粗製濫造，提早翻車」。

不過，姚文智示警，這部泯滅良心、人神共憤的電影，看來「暫時」被擋住了，或者達到反效果了，但未來呢？「想想，如果下一部，只是政治爭議、認同分歧或難以黑白立斷，其他資金、製作、溝通倫理均天衣無縫，高舉創作自由大旗之下，台灣大眾還能口徑一致、強韌團結、趨人之兵嗎？我仍擔憂。再聊！」。





