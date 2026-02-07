《世紀血案》改編林宅血案掀反彈！業內人士開轟：製作方應負責任

楊小黎（左）、李千娜、寇世勳、簡嫚書和夏騰宏為電影《世紀血案》的主要演員。（圖／費思兔文化娛樂）





改編自1980年「林宅血案」的電影《世紀血案》近期舉行殺青記者會，卻因未取得當事人授權、演員發言不當等問題引發爭議。繼李千娜、楊小黎相關言論遭批評後，一名自稱業內小咖的網友在Threads發文，質疑劇組田野調查與劇本處理過程，認為製作方應負起最大責任，隨後又有曾參與演出的臨演發文致歉。

未經授權拍攝 演員失言再火上加油

「林宅血案」發生於1980年2月28日，受害者為林義雄的母親與雙胞胎女兒，案件至今仍備受關注。電影《世紀血案》宣布改編此案後，被網友指出未取得林義雄及家屬同意，引發拒看《世紀血案》抵制聲浪。

在殺青記者會上，李千娜提及事件時表示，若重新翻整資料，「可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖」，相關說法曝光後引發批評，她隨後在社群分享「很開心、很安心」的拍攝心情，遭網友灌爆留言後刪除貼文。楊小黎則形容拍攝過程有如「福爾摩斯跟華生辦案的快感」，也被指不妥。夏騰宏受訪時表示，準備角色主要透過資料與照片揣摩，但受害人林義雄及其長女仍在世，外界因此質疑為何不與當事人進行訪談。

製片把關失職 上映恐卡關

對此，一名自稱「業內小咖」的網友於Threads發文指出，《世紀血案》目前看來已殺青，但尚未找到發行商，「以目前的風浪很有可能上映不了，沒發行商敢接」。

該名網友表示，製作方應對田調與劇本負起最大責任，並質疑「當事者還在，用照片揣測情境這種話怎麼說得出口」。他也提到，演員是否做足功課屬個人與經紀團隊問題，但整體規劃仍應由製作端把關。

貼文最後更點名，有大製作替演員發聲時，是以彼此熟識或關係密切的立場出面緩頰，並暗指相關人士今年也有電影將上映。

此外，另有曾參與拍攝的臨演也發文道歉表示，當初抱著熱忱參與演出，但因劇組有保密義務，並未事先得知作品完整內容，直到近期看到新聞才了解題材背景。該名臨演表示，若作品內容可能對受害者造成二度傷害，自己未能預先了解全貌深感遺憾，「不認同、也不支持這樣的呈現方式」，並向相關人士致歉。不過該則道歉貼文事後已刪除。



