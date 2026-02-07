「世紀血案」改編林宅血案遭撻伐 劇組失言被抵制

台北市 / 綜合報導

電影《世紀血案》，改編自1980年震驚全台的林宅血案。殺青記者會上，演員李千娜的一句「透過電影重啟，可能沒那麼恐怖」，引起網友撻伐。事件越演越烈，演員李千娜、簡嫚書、楊小黎、夏騰宏等人接連道歉，但也不約而同表示，製作公司在合約保證，已取得授權，但記者會後才得知，從未取得林義雄家屬授權。製作單位今(7)日下午也發聲明致歉，但卻還是沒有正面回應授權爭議。

演員李千娜說：「如果大家都是上網查這件事情，永遠都會活在恐懼當下，那它如果(透過電影)重啟，可能會重新翻整了這件事情，好像可能不是那麼嚴重，或是沒那麼恐怖。」電影「世紀血案」以台灣歷史上的重大政治案林家血案為背景，但演員們在殺青記者會上失言，引爆社會撻伐出現抵制潮。

事件越演越烈李千娜社群發布聲明，除了致歉也表示她這幾天才知道，電影拍攝未經林義雄本人或家屬同意，這個狀況她始料未及，但沒有清楚查證她責無旁貸，將把本劇全數片酬捐贈給林義雄夫婦創辦的慈林基金會。

不只有李千娜同劇的簡嫚書楊小黎，也紛紛發文致歉，簡嫚書道歉時也提及，製作單位在合約保證已取得拍攝合法授權，自己才會接案，楊小黎在記者會後也才得知，此作品未取得當事人或家屬同意，聲明中表示如果拍攝前知道就會拒絕出演。

非當事劇組導演汪怡昕說：「劇組運作的邏輯比外界想像中複雜多了，製片端一定會告訴演員他們的企圖是什麼，那裡面有時候真話假話，沒人知道，不是誰不該怪罪，而是這整套邏輯裡面，最該負責任，定策略的製片方，去哪了。」

演員們站在風口浪尖好幾天，反倒是最該扛起責任的製作單位，7日下午才終於發布聲明。對於執行疏失讓演員遭受輿論波及，也造成社會大眾疑慮，鄭重致歉也承諾負起責任，但大家最關心的授權問題聲明中仍沒有正面回應。

世紀血案監製郭木盛說：「林義雄本身他是一個很低調的人，當初假如找時間去跟他談這個事情的話，應該是，不是很方便，所以我在想說等拍完以後，找時間再好好跟他們基金會還是林義雄本人，來談我有拍過一部這種電影。」將歷史事件變成文化作品，本該是持續的反思與對真相的追尋，如今創作失焦，恐怕已變成二次傷害。

