《世紀血案》改編林宅血案！李千娜喊「沒那麼恐怖」 網灌爆臉書急刪文

電影《世紀血案》集結寇世勳、簡嫚書、楊小黎、李千娜、夏騰宏等演員演出的電影，日前舉辦殺青記者會，然而作品尚未上映，已在網路上引發大規模反彈聲浪。該片取材自台灣歷史上備受關注的「林宅血案」，卻被質疑未取得當事人林義雄及其家屬同意即進行拍攝，而李千娜在社群上發文表示「很開心」，遭到網友炎上後悄悄刪文，仍無法滅火。

在殺青記者會上，演員李千娜談及該起歷史事件時表示，若僅透過網路資料理解，容易停留在恐懼之中，「那他如果重啟可能會重新翻整這件事情，好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖，那又重新給了一個答案。」。相關說法曝光後，被不少熟悉事件背景的民眾認為淡化歷史傷痛，引起爭議。

李千娜隨後在社群平台分享殺青心情，形容拍攝過程「很開心、很安心」，並期待作品上映。由於林宅血案涉及無辜家屬遭殺害的沉重歷史背景，相關貼文被網友批評缺乏同理心，與事件本身的悲劇性形成強烈對比。儘管貼文已遭刪除，相關截圖仍在網路流傳，批評聲浪持續擴大。

除李千娜外，夏騰宏在分享角色準備過程時提到，主要透過查閱資料與照片揣摩角色神韻，被解讀為劇組未與仍在世的林義雄本人進行訪談或取得授權。楊小黎則形容拍攝過程宛如「福爾摩斯跟華生辦案的那種快感」，相關比喻被認為不適合用於描述涉及政治迫害與人命犧牲的歷史事件，進一步引爆輿論反彈。

隨著爭議延燒，網友湧入李千娜社群平台上列出多項質疑，呼籲抵制觀影，「妳說的那些話比滅門血案的兇手還要令人感到恐怖」、「如果今天是你小孩被殺，你會覺得不是這麼嚴重嗎」、「自己都是有3個小孩的媽了，居然說出被滅門沒這麼嚴重這種話，真的有夠噁心」、「妳身為一個媽媽，居然說出滅門血案沒那麼嚴重，到底是多冷血的人才會說出這種話！」、「林家血案人血饅頭好吃嗎？永遠抵制你們這一群失敗的人」。

回顧林宅血案，事件發生於1979年2月28日美麗島事件期間，兇手闖入林義雄住處，殺害其60歲母親及年僅7歲的雙胞胎女兒，9歲長女身受重傷，至今仍未破案，成為台灣社會至今難以抹去的傷痕。

