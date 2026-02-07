《世紀血案》改編林宅血案！楊小黎喊「辦案快感」本人曝接拍原因

娛樂中心／巫旻璇報導

國片《世紀血案》預計於2027年上映，並已在本月1日舉行殺青記者會。不過，由於劇情取材自台灣重大未解案件「林宅血案」，傳出劇組拍攝前疑未取得林義雄及其家屬同意，引發社會高度關注與反彈。相關爭議在社群平台迅速延燒，大量批評聲浪湧現，甚至出現「拒看世紀血案」等標籤。多名影評人與紀錄片導演陳文彬也公開表達質疑，指出在轉型正義議題仍未完成、當事人仍在世的情況下，將此段沉重歷史轉化為商業影像是否妥當，值得社會審慎思考。風波持續擴大之際，主演群同樣受到波及，社群帳號遭網友湧入留言批評，甚至被指責是在消費他人傷痛、形容為「吃人血饅頭」，爭議仍持續延燒。而主演之一、金鐘迷你劇集視后楊小黎則說明當初接演的原因。

林宅血案背景 台灣懸而未破重大案件

《世紀血案》取材自1980年2月28日發生的林宅血案。當時林義雄母親及一對7歲雙胞胎女兒遭到殺害，9歲長女身受重傷倖存，案件手段殘忍，至今仍未偵破，被視為台灣史上重要懸案之一。

未授權與態度爭議 演員社群遭洗版

隨著改編消息曝光，外界質疑劇組在當事人仍在世的情況下將家族悲劇搬上銀幕，有「消費傷痛」之嫌。事件延燒後，主演夏騰宏、簡嫚書、李千娜及楊小黎的社群平台接連湧入批評留言。李千娜在訪問中提到，若重新詮釋事件，或許能讓大眾不再只停留於恐懼印象，「我覺得如果大家都是上網查這件事情，永遠都會活在恐懼當下，那他如果重啟可能會重新翻整這件事情，好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖，那又重新給了一個答案。」，此番說法引發網友反彈，揚言抵制。她事後刪除相關貼文，但未再公開回應，但輿論批評仍持續延燒。

廣告 廣告





《世紀血案》改編林宅血案！楊小黎喊「靠近歷史、辦案快感」遭炎上 本人曝接拍原因

演員在記者會上的發言與氛圍，被認為過於輕鬆，甚至以辦案刺激感形容劇情，遭指不夠莊重。（圖／民視新聞）









四大爭議點延燒



首先是未獲授權翻拍，在受害者家屬仍在世的情況下改編題材，被批評對傷痛缺乏體諒。其次是演員在記者會上的發言與氛圍，被認為過於輕鬆，甚至以辦案刺激感形容劇情，遭指不夠莊重。第三為導演背景引發討論，其家族曾與當年體制有關，使部分聲音質疑詮釋立場。最後則是作品強調去意識形態、聚焦人性的創作方向，但案件本身牽涉政治暴力歷史，使部分人士認為過度簡化議題。

楊小黎談接演初衷 盼呈現歷史記憶

在殺青記者會上，主要演員談及參與這部取材自歷史事件的作品時的心境。飾演孕婦角色的楊小黎提到，自己平時就喜歡推理題材，因此對能與簡嫚書在片中共同追查線索感到期待與投入「很這就是有一種真的是福爾摩斯跟華生辦案的那種快感。」不過，她將故事中牽涉三條人命的滅門案件比喻為偵查體驗的說法，也引起部分外界討論。有聲音認為，這樣的詮釋角度與「林宅血案」本身沉重且具歷史悲劇性的定位之間，存在認知落差。

面對爭議，楊小黎受訪表示，前期溝通時製作方曾強調希望透過多方史料呈現不同觀點，讓歷史不被遺忘。她在片中飾演的角色定位為陪伴與回望歷史的一般人，因此選擇參與演出，她強調自己對歷史題材始終抱持審慎態度，並盡量避免造成誤解或傷害。





《世紀血案》改編林宅血案！楊小黎喊「靠近歷史、辦案快感」遭炎上 本人曝接拍原因

楊小黎分享，前期溝通時製作方曾強調希望透過多方史料呈現不同觀點，讓歷史不被遺忘。（圖／翻攝自楊小黎臉書）









原文出處：《世紀血案》改編林宅血案！楊小黎喊「像辦案快感」遭炎上 本人曝接拍原因

更多民視新聞報導

聖結石抖出「過氣5壞處」！認了：忍受無止盡的嘲笑

《世紀血案》改編林宅血案！李千娜喊「沒那麼恐怖」 網灌爆臉書急刪文

許瑋甯哽咽談往事「被問楊丞琳閨密情」 頓3秒尷尬回應了

