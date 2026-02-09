《世紀血案》替加害者洗白？林楚茵訪集中營後開批：台灣竟遭中資電影片洗腦

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

民進黨立委林楚茵今(2/9)表示，國民黨近日修法讓不當黨產復活、黨國復辟，電影《世紀血案》還夾帶中共文化滲透，企圖重塑台灣歷史記憶，但台灣絕不容許威權遺毒跟外來極權，竄改歷史記憶，洗白國家暴力。

民進黨立委林楚茵、吳沛憶等人訪問奧斯維辛集中營，林楚茵提供

林楚茵在社群粉專發文指出，自己和民進黨立委吳沛憶、台灣駐波蘭大使劉永健等人，一起參訪波蘭奧斯維辛集中營(Auschwitz-Birkenau)，並在館方安排下於紀念冊簽名留念，心情格外沉重。

廣告 廣告

林楚茵說，納粹曾以國家之力，在這裡系統性屠殺超過一百萬名猶太人，戰後，德國選擇正視歷史，補償受害者、追究加害責任、清查並追討不當黨產，並將遺址保存為教育與紀念場域，提醒世人：悲劇不能再度重演。

林楚茵表示，去年是奧斯維辛解放 80 週年，多國領袖出席紀念儀式，卻刻意不發表演說，將麥克風留給五位倖存者，讓真正的見證者親口述說歷史，反觀台灣，轉型正義仍步履維艱。

林楚茵指出，國民黨近日修法讓不當黨產復活、黨國「復辟」，中正紀念堂至今仍是威權崇拜的象徵。更諷刺的是，電影《世紀血案》在當事人林義雄仍在世的情況下，未經同意擅自替其發言、改寫悲劇，還夾帶中共文化滲透，試圖重塑台灣的歷史記憶。

林楚茵說，忘記歷史的人，注定重蹈覆轍。台灣絕不容許威權遺毒與外來極權，竄改歷史記憶、洗白國家暴力。

更多FTNN新聞網報導

日本親中派「大屠殺」！30年不敗神話崩盤 郭國文：日選民唾棄親中路線

台灣去年經濟成長史上最好！賴清德憂心這件事：別重蹈韓國覆轍

宜蘭鐵路高架化15公里要價501億 卓揆：不能只看成本

