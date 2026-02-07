《世紀血案》未上映就爭議不斷！綠委點寇世勳：漫不經心

政治中心／徐詩詠報導

對台灣民主過程有重要影響的林義雄，過往經歷「林宅血案」悲劇，近期成為電影《世紀血案》的核心素材，不過該作日前未上映就爭議連連，包括未獲林義雄授權，以及演員李千娜失言脫口「滅門沒那麼嚴重」遭炎上。對此，民進黨立委張雅琳也點名演員寇世勳展現對於還要讀資料的不耐，都顯示幾位主角對這段「屬於他人」的傷痛漫不經心。







張雅琳認為，不止李千娜的發言有問題，包含寇世勳對於還要讀資料的不耐，都顯示幾位主角對這段「屬於他人」的傷痛漫不經心，對這段「因國家體制壓迫」的悲劇，毫無意識。這也代表社會上有這樣想法的人，還很多很多，轉型正義的議題還要很努力。她進一步說，但是，這不是演員們可以推卸責任的藉口。





《世紀血案》未上映就爭議不斷！綠委點名寇世勳：對他人傷痛漫不經心

張雅琳說，我們沒有權利任意為他人代言這份屬於他的傷痛。（圖／民視新聞資料照）她強調，影片、文學、音樂有其影響力，裡面架構的觀點，會影響觀眾對事件的理解。演員們說有搜尋資料、有做功課，然而這不代表可以肯定這次所謂的「重啟調查」，因為真相根本從未浮現。也絕非自己看完資料、覺得「好像沒那麼恐怖」，就認為事情可以被重新定義。恐不恐怖，從來不是你我說了算。林宅血案離我們還不遙遠，當事人也依然健在，我們沒有權利任意為他人代言這份屬於他的傷痛。最後，張雅琳說：「我支持轉型正義的電影用各種角度去嘗試，做功課很重要，但得到家屬的同意更重要。」











