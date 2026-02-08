《世紀血案》未取得林義雄同意 影評人批劇組作法不當

發生在1980年代震驚社會的「林宅血案」，案發地點已經變為義光教會。不過近期一部以林宅血案為本拍攝的電影《世紀血案》，因為劇組坦承沒有和林義雄等人聯繫，就開拍、殺青，遭到影評人的批評，認為劇組作法不當，事件發酵引發軒然大波。

影評人無影無蹤指出，「如果是其他，好萊塢來講的話，拍攝這種悲劇的話，根本不可能用這種方式來呈現，包含就是完全沒有帶有這種敬意的角度，其實是完全不合適的。」

主演之一的演員楊小黎，在社群平台發出長文，表示如果在拍攝前就清楚知道未取得當事人同意，將直接拒絕出演；片中飾演林義雄的男星夏騰宏，也發表聲明致歉，並表態未來將不再參與該片的任何活動。

廣告 廣告

曾經擔任林義雄秘書的監委田秋堇，則證實劇組沒有連繫林義雄，也沒有取得同意。

監委田秋菫表示，「林先生他的家人什麼都不知道，問題是他說他是根據林家發生的真實事情去拍攝電影，至少應該訪問一下，當時身歷其境的人，到底看到什麼、聽到什麼。」

政大廣電系兼任助理教授姚經玉則表示，「道德上面，還有很多地方，我覺得最好還是要尋求當事人或家屬的授權，那畢竟像這樣子的重大的案子，對於生還者來講是一個很巨大的傷痛。」

學者認為，雖然「林宅血案」已經成為公眾領域的社會事件，可是在道德上必須嚴謹一些，還是要取得當事人同意，才是基本的尊重。截稿前，記者致電監製郭木盛，未接電話。