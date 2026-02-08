《世紀血案》未告知家屬惹議 張益贍、賈永婕交鋒「當權者」說法

歷史悲劇「林宅血案」被改編成電影《世紀血案》，但未取得當事人林義雄及其家屬授權同意。 圖：費思兔文化娛樂股份有限公司／提供

[Newtalk新聞] 聲稱改編自「林宅血案」的電影《世紀血案》，近日遭外界質疑未事先知會當事人、前立委林義雄及其家屬，引發社會關注。台北 101 董事長賈永婕 7 日晚間透過社群平台發文，表示「想知道真相」，並提及「當權者」一詞，引起網友熱烈討論與不同解讀。

對此，資深媒體人張益贍稍早在臉書發文點名賈永婕，直言電影導演的祖父徐梅鄰，曾任警總發言人，亦屬當年體制內的「當權者」之一；此外，他也指出，案發時的最高當權者為時任總統蔣經國。張益贍強調，釐清歷史責任應直接點名，無須迴避。

前民眾黨中央委員、政治評論員張益贍。 圖：擷取自「鄭知道了」youtube頻道（資料照）。

賈永婕在原文中提到，林宅血案的經過「太粗暴、太殘忍、太可怕」，令人難以接受，並感嘆這段歷史長期隱藏在世代成長背景之中，令人震撼。她表示，希望社會能更正視這段黑暗歷史，並呼籲外界共同追尋真相。

然而，賈永婕文末所寫的「當權者，請給大眾一個交代」，引發正反意見。部分網友認為應明確指出「當時的當權者」，也有人直指應向中國國民黨究責。民進黨立委李坤城亦留言指出，林宅血案發生時的當權者即為中國國民黨政府。

針對外界質疑，賈永婕 8 日上午再度發文回應，表示她所指的「當權者」，包含過去與現在。她強調，當年的當權者不應再掩蓋真相，應勇於面對歷史；而現今的當權者，則有責任讓真相逐步被揭露，回應社會期待。

