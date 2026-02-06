《世紀血案》未徵得家屬同意 陳君愷警告：恐成白色恐怖洗白工程

針對《世紀血案》，輔仁大學歷史系教授陳君愷直言，一個充滿謎團白色恐怖事件不應近似娛樂電影的態度呈現，更質疑有將白色恐怖洗白之嫌。 圖：翻攝陳君愷臉書

[Newtalk新聞] 發生在戒嚴末期的重大歷史悲劇「林宅血案」長期真相未明，儘管促進轉型正義委員會曾出版《林義雄宅血案調查報告》，嘗試從既有政府公開資料還原部分歷史真相，但仍有部分資料尚未解密，使得真相仍未完全釐清。然而，近日一部翻拍林宅血案的電影《世紀血案》突然宣布殺青，而該片不但未獲受害者同意，甚至連導演都是警備總部發言人後代，並稱該部電影沒有意識形態，引發爭議。對此，輔仁大學歷史系教授陳君愷4日就直言，一個充滿謎團白色恐怖事件不應以娛樂電影的態度呈現，更質疑有將白色恐怖洗白之嫌。

陳君愷指出，「林宅血案」發生於戒嚴時期，長年因政治高壓與資訊封鎖而難以釐清真相，成為未解懸案。直到2020年、案發40週年前夕，促進轉型正義委員會發表調查報告，透過大量檔案資料，證實長期以來民間對於威權統治當局可能涉案的多項質疑，包括案發前後對林宅的嚴密監控、辦案方向受「國家不容懷疑」的政治框架限制，以及關鍵證據遭刻意屏蔽或銷毀等情況。

他表示，報告最終指出，威權統治當局涉入本案的嫌疑「不容排除」，但對於涉入層級與責任歸屬仍無法做出明確判斷。陳君愷認為，正因為歷史真相尚未完全釐清，相關題材更不宜被簡化、娛樂化處理。

針對《世紀血案》這部電影，陳君愷質疑，製作團隊是否充分理解此一事件所承載的歷史重量與社會傷痕，並反問：「這樣一個仍充滿謎團的白色恐怖事件，是否適合以近似娛樂電影的態度呈現，甚至在宣傳活動中以嘻笑方式對待？」

陳君愷也提醒，將白色恐怖作為「消費性議題」的做法，可能不僅淡化威權時代的暴力本質，甚至有「洗白歷史」之虞。他指出，歷史上威權政權早已多次透過電影進行意識形態操作。1970年代，中國國民黨黨營的中央電影公司推出多部「抗戰電影」，如《英烈千秋》、《八百壯士》、《筧橋英烈傳》，以及將抗戰敘事強行與臺灣連結的 梅花。

他認為，《梅花》雖混雜部分史實素材，但整體敘事充滿想像與錯置的因果關係，形同透過真假交織的方式塑造特定國族認同，忠實反映的其實是當時威權政權以「中國人」為中心的意識形態，而非臺灣的歷史真實。

陳君愷強調，過去威權政權曾藉由虛構歷史、操弄敘事角度來塑造認同，如今若再有人聲稱以白色恐怖為題材的作品「沒有強烈意識形態」，這種刻意去政治化的說法，反而更值得社會警惕。他呼籲觀眾在觀看相關影視作品時，應保持批判性思考，辨明其背後的敘事立場與歷史責任。

