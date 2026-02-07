「世紀血案」未授權引爭議！ 楊小黎發文致歉

台北市 / 綜合報導

電影《世紀血案》翻拍自台灣重大政治懸案林宅血案，但因並未取得授權，加上演員在「殺青記者會」上失言，風波越演越烈，引發民眾抵制。片中演員之一楊小黎，今(7)日中午也在社群發布千字文道歉。

楊小黎在文中寫到，殺青記者會後劇組人員向她證實，拍攝並未取得當事人或家屬同意，這讓她感到相當震驚。表示如果在拍攝前就知道，會直接拒絕出演，同時也為自己沒有在事前，主動確認相關程序致歉。楊小黎最後表示，目前對作品的未來走向感到不安，也期盼討論能回歸理性與尊重。

