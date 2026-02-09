《世紀血案》未授權爭議延燒 導演徐琨華道歉、宣布停工後製

（娛樂中心／綜合報導）改編自台灣重大歷史懸案「林宅血案」的電影《世紀血案》，因未取得當事人林義雄家屬授權即進行拍攝，引發社會強烈反彈。風波延燒之下，主演寇世勳、夏騰宏、楊小黎、簡嫚書、黃河等人相繼發文致歉，導演徐琨華也正式發表聲明，宣布即刻暫停參與本片所有後製工作，向林義雄及家屬致上歉意。

電影《世紀血案》改編自震撼全台的「林宅血案」，卻未獲當事人林義雄同意引發爭議，對此導演徐琨華發聲明回應。（翻攝自 HKIFF Industry 臉書）

徐琨華在聲明中表示，《世紀血案》劇本由出品人蘇敬軾撰寫，製片人郭木盛找上他承接導演工作。雙方初次溝通時，他曾主動提出「當事人與家屬意願」的問題，當時出品方回應，因林義雄曾公開表示不願再談及家門不幸，劇組是在「尊重其意願」的前提下推進電影製作。基於劇本中對林義雄及家屬多為正面描寫，他因此接受這樣的說法並接下導演職務。

然而，徐琨華坦言，如今才意識到這樣的判斷「遠遠不足」，林義雄與家屬的感受本應是整個籌備過程中最關鍵的考量，身為導演確實思慮不周，對此深感歉意，也願意承擔外界的批評。

針對演員與工作人員遭受指責，徐琨華也特別呼籲外界勿將矛頭指向劇組成員，表示多數演員是基於對他的信任而參與演出，卻因他的判斷失誤而捲入爭議，未能保護好團隊，是他身為導演的責任。

他同時提及自身成長於台灣民主自由的社會，明白是非與正義的重要性，但戒嚴時期所留下的社會傷痕至今仍未完全平復，加上徐琨華的祖父徐梅鄰曾任台灣警備總司令部發言人，使他在處理林宅血案這樣的悲劇時，低估了對受害者家屬可能造成的再次傷害，對此願意虛心反省，也希望外界不要將焦點轉移到與本片無關的家人身上。

對於未出席殺青記者會一事，徐琨華說明並非刻意缺席，而是不知殺青酒前安排了記者會，也未接獲邀請。事件爆發後，他選擇在劇組正式回應前保持沉默，卻也因此延誤說明時機，導致爭議擴大，對此同樣表達歉意。

徐琨華最後強調，雖然《世紀血案》並非由他發起，但當他接下導演工作那一刻起，就必須對作品的公共影響與社會評價負責，因此決定即刻暫停參與後製作業，並再次向林義雄先生及家屬致上最深的歉意。

