《世紀血案》未授權翻拍惹議 蕭美琴：歷史傷痕提醒守護民主

副總統蕭美琴表示，台灣民主發展過程中曾付出沉重代價，相關歷史悲劇與傷痕提醒後人，「我們都有責任要來守護台灣的民主」。（王侑聖攝）



電影《世紀血案》號稱以林宅血案為題材改編，卻未經當事人林義雄及其家屬授權同意，引發社會各界撻伐。副總統蕭美琴今天（9日）表示，台灣民主發展過程中曾付出沉重代價，相關歷史悲劇與傷痕提醒後人，「我們都有責任要來守護台灣的民主」。





蕭美琴今天出席由日本台灣交流協會舉辦的「天皇陛下華誕慶祝酒會」，會後接受媒體聯訪時，被問及電影《世紀血案》相關爭議。她指出，林義雄長年為台灣的民主與人權付出，為台灣承受了許多苦難，這些歷史的悲劇與傷痕，都持續提醒後輩，「我們都有責任要來守護台灣的民主」。

蕭美琴認為，這段歷史所留下的教訓相當重要，「不能讓這樣的悲劇在台灣民主自由開放的社會」重演。她指出，未來即使面對內外環境的多重挑戰，民主與自由依然得來不易，而正是這些歷史悲劇，一再提醒社會必須珍惜並共同守護台灣的民主價值。（責任編輯：殷偵維）

