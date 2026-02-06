《世紀血案》未映先翻車？李千娜一句話掀全網怒火

《世紀血案》殺青，楊小黎(左起)李千娜、寇世勳、簡慢書、夏騰宏。(資料照，記者潘少棠攝)

〔記者馮亦寧／台北報導〕改編自「林宅血案」真實事件的電影《世紀血案》，集結寇世勳、簡嫚書、楊小黎、李千娜、夏騰宏等卡司，日前才剛高調殺青、舉辦記者會，沒想到電影都還沒上映，網路就先炸鍋，爭議直接燒成一片火海！

不少網友甚至公開表態「拒看《世紀血案》」，風向瞬間失控，而其中最意外被捲入戰火的，竟然是李千娜！

李千娜開心發文卻意外被捲入《世紀血案》網路戰火。(資料照，記者潘少棠攝)

李千娜殺青後在社群發文寫下：「我覺得很開心，很安心跟團隊一起拍戲，期待上映！」原本只是分享拍攝心情，卻因題材背景太沉重，被部分網友認為「不夠慎重」，留言區瞬間湧入大量批評聲浪。

網友怒轟：「怎麼可以用開心形容？」、「完全沒同理心？」甚至有人直接表示「對她很失望」，輿論迅速炸裂。

眼看火越燒越大，李千娜也悄悄刪文試圖止血，但刪文不但沒讓風波停下，反而讓話題越滾越大，討論持續延燒。

其實《世紀血案》以懸而未解的「林宅血案」為核心，現年84歲的林義雄仍在世，但電影拍攝並未獲得當事人及家屬同意，早在籌備階段就已遭到網友質疑，爭議一路燒到殺青。

前民進黨主席林義雄(右)與夫人方素敏每年都在「慈林紀念林園」(林家墓園)舉辦追思會。(資料照，記者郭顏慧攝)

回顧當年，「林宅血案」發生於美麗島事件軍法大審期間。1979年2月28日中午，兇嫌闖入林義雄住所，殺害其母親及年僅7歲的雙胞胎女兒，長女則重傷倖存。

多年來林義雄只要狀況允許，仍會在每年2月28日前往「慈林紀念林園」悼念家人，並參與二二八追思活動。

如今電影尚未上映就先掀起巨大風暴，後續票房表現如何，也成為外界高度關注焦點。

