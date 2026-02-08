《世紀血案》未演先惹議 柯文哲：執政18年還在講沒真相？

民眾黨前主席柯文哲（左二）指出，民進黨執政近18年還是說沒有真相，「實在是不想聽」，他認為對待歷史，應該盡快跨過去、往前看，才是正確的態度。（王惠慧攝）

民國115年九合一大選逼近，民眾黨前主席柯文哲周末連續2天回到家鄉新竹，8日來到竹北市場掃街，被問到如何看待電影《世紀血案》爭議？柯文哲指出，民進黨執政近18年還是說沒有真相，「實在是不想聽」，他認為對待歷史，應該盡快跨過去、往前看，才是正確的態度。

柯文哲認為，歷史的事件能夠最好是能夠盡快的跨過去，因為最重要還是要往前看，這也是他長期以來對如二二八事件這種轉型正義的個人意見，如果民進黨經過阿扁執政8年，小英又8年，現在賴清德又快2年了，如果加起來18年後，還跟大家講說沒有真相，實在是不想聽。

柯文哲指出，結論就是說，應該歷史要往前看，不是說要遺忘歷史，但是應該盡快把過去做個總結，然後台灣還是要往前走，這也就是為什麼，台灣民眾黨寧可在二二八舉行「一日北高」等比較正面的活動來取代，「我很討厭每天都在搞那些悲情啦。」特別是不要去消費過去的受害者。

