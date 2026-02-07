《世紀血案》未獲家屬授權惹議！金鐘視帝黃河發聲致歉 洩劇組私下這樣說

電影《世紀血案》殺青記者會，飾演施明德的黃河並未出席。（圖／本刊攝影組）

電影《世紀血案》改編自發生於1980年代的「林宅血案」，但近日殺青活動後，被爆出該片拍攝前未取得當事人林義雄同意，遭廣大網友和民眾反彈，更揚言抵制。在片中飾演施明德的金鐘視帝黃河今（7）日稍早發聲致歉，內容中也透露劇組曾表示「家屬不接受拜會」。

男演員黃河7日針對電影《世紀血案》引發的爭議發表公開聲明致歉，表示連日來內心十分沉重，必須親自向所有因這部電影而感到受傷的人說一聲對不起。他坦言，看見相關紛擾後深感不安，也認為身為演員，有責任正面回應社會關切與各界質疑。

黃河指出，自己長期對台灣這片土地的歷史懷有深厚情感，當初得知將飾演施明德時，心情既戰戰兢兢又充滿使命感；他表示，前輩們為民主自由承受巨大苦難，希望能透過表演，讓更多人看見那份不可磨滅的精神與歷史重量，而非造成任何形式的傷害。

他進一步說明，在接演前與經紀團隊確實擔心可能影響當事人或家屬，因此明確要求製作方須取得完整、合法授權並載明於合約，才正式投入拍攝。角色準備期間，他也曾主動向劇組提出拜訪家屬或相關人士的想法，但因劇組稱家屬不希望接受採訪與拜會，基於對製作方已完成授權的信任，選擇尊重並改以公開史料作為準備依據。

黃河最後坦承，事後回顧，未持續追究製作方與家屬間的實際授權情況，確實是自身處事不周。殺青後得知授權並不完整，他與團隊已第一時間停止所有宣傳與公開活動，並諮詢法律顧問處理後續。他強調，藝術創作不應建立在他人痛苦之上，未來將以此為鑑，更謹慎守護每一份信任，並再次向相關人士與家屬致上最深的歉意。

【黃河臉書全文】

致 關心這件事的每一位朋友致，關心此事件的媒體大眾、相關前輩及家屬：

我是黃河。

這幾天，我的內心一直很不平靜。看著關於電影《世紀血案》的紛擾，我感到很沈重，必須親自站出來，對所有因為這部電影而感到受傷的人，說一聲對不起。

身為一名演員，我一直對這片土地的歷史抱有很深的情感。當初聽說能飾演施明德先生，我內心其實是戰戰兢兢卻也滿懷使命感的。施先生那一代前輩，為了民主自由受過那麼多苦難、付出那麼多代價，我希望能用表演讓更多大眾看見那份不可磨滅的精神。

在接演前，我與經紀團隊確實很擔心會對當事人或家屬產生影響，因此我們明確要求製作方必須取得完整合法授權，並明文落實於合約中，我們才開始投入拍攝。在前製準備角色時，我曾主動向劇組提出，希望能拜訪家屬或是當時施先生的夥伴艾琳達女士，但當時得到的回應是家屬不希望接受採訪與拜會。基於對劇組已取得授權的信任，我們選擇尊重家屬不願被打擾的心情，轉而專心搜集所有相關報導與史料來做準備。

現在回過頭看，我必須誠實地面對：當時未繼續追究製作方與家屬間的實際情況，確實是我們處事不周。 即使有合約的保證，我也忽略了在如此重大的歷史題材中，應該更主動去確認那份尊重是否落實。對於所有被提及的相關人士及其家屬，我真的感到非常抱歉。我本意並非要造成您們創傷，卻讓傷害發生了，對不起。

在電影殺青後，我們意外得知劇組並未取得完整授權，第一時間立即詢問劇組，卻未獲得回覆後。我們團隊已立即停止本片的所有的宣傳及活動出席，並請教顧問後續該如何處理法務相關問題。

我深深認同藝術創作不應建立在當事人的痛苦之上，我會一直記得這次的教訓，在未來的路上更謹慎地守護每一份信任。再次向林義雄先生的家屬、施明德先生及相關人士，致上我最深的歉意。

黃河

2026年2月7日

