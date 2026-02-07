《世紀血案》未獲家屬授權！ 簡嫚書痛心道歉喊被騙了：退出所有宣傳

【緯來新聞網】台片《世紀血案》改編自真實事件「林家血案」，電影才剛殺青就風波不斷，爆出未經家屬林義雄及家屬同意就拍攝。先是參與演出的楊小黎發千字文道歉，簡嫚書隨後也發聲，兩人都強調不知道開拍前未取得事件當事人的授權，簡嫚書更放下重話：「身為演員被欺騙接下此案感到憤怒與不安。」

簡嫚書為《世紀血案》道歉。（圖／記者許方正攝）

「林家血案」發生於1980年，林義雄60多歲母親，以及7歲雙胞胎女兒遭刺殺身亡，至今仍未破案，《世紀血案》以此為本，卻未事先獲得家屬授權拍攝，引發網友撻伐。



對此簡嫚書發聲明表示，她在片中飾演虛構記者角色，由於電影取材自真人真事，且在合約上有保證取得合法授權才確定接演。直到殺青記者會上，她才得知《世紀血案》疑似未聯繫當事人、甚至未取得當事人授權的情況下就進行拍攝。



簡嫚書對此感到抱歉，她坦言：「身為演員被欺騙接下此案感到憤怒與不安，發現自己無意間竟成了加害人之一。於此同時深感羞愧，當時天真以為可以透過演出這部電影為此案發聲，沒有意識到這個案子不是只有追查真兇而已，還涉及了更多的層面。這幾天非常懊悔與沮喪，自己對於林家案件的了解不夠深，思慮不周而答應接演。」並強調由於《世紀血案》未獲授權，她未來將退出該片所有宣傳。

