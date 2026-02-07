《世紀血案》未獲授權同意 楊小黎發千字文致歉：若拍攝前知道會拒演
國片《世紀血案》近日舉行殺青記者會，該片取材自1980年震驚全台、至今未破的「林宅血案」，卻未取得當事人林義雄及家屬同意授權，引發網友不滿與抵制。對此，參演演員之一的楊小黎今天（7日）發文致歉，並表示若在拍攝前知道電影未獲授權，她會「直接拒絕出演」。
還原接演過程 稱劇本脈絡不清、拍攝充滿疑惑
楊小黎在臉書發文表示，她於這段期間看見許多討論、質疑與憤怒，這些聲音她都放在心上，也想誠實地說明她在整個過程中的狀況與立場；但她忍耐這麼多天並未說明，是因為還想用客觀角度，看清楚事件的火種，但由於該情況已嚴重傷害到她的身心狀態，還有身邊擔心她的人，她決定出面說明。
楊小黎還原當初與製作方接洽的過程，她表示最初洽談時，她知道是改編林義雄先生的事件，製作方在前期溝通中強調，希望透過史料與不同立場的呈現，讓這段歷史不被遺忘，直到接近進組時，拿到定稿劇本。
她指出，由於劇本幾乎沒有完整的角色脈絡與情緒指令，也沒有安排讀本，拍攝過程中，演員們只能不斷提出自己的理解與想法，確認是否與導演一致，很多時候一顆鏡頭會被要求給出多種不同狀態，有時疑惑也挫折，但在多數情況下就努力依照指令完成拍攝，謹慎地為角色服務。
反省未主動確認授權 為《世紀血案》爭議致歉
楊小黎續指，她在殺青記者會後，向劇組詢問是否已取得當事人或家屬的同意，得到的答案卻是「沒有」，這個回應讓她感到非常震驚；但在得知事實後，她必須誠實地表達：「我無法認同任何涉及真實歷史傷痛，卻未取得當事人及家屬理解與尊重的創作前提。」
楊小黎說明，依照過往的演出經驗，以及對影視製作流程的理解，她理所當然地以為，凡是涉及真實歷史事件的作品，在前期皆已妥善處理與當事人及家屬之間的溝通與尊重。若在拍攝前即清楚知道這種狀況，她會「直接拒絕出演」，對她而言，這並非形式問題，而是基本的倫理界線，而她也要為沒有主動確認一事道歉。
楊小黎提及，她選擇演出是因為認為自己身為台灣的一份子，這段歷史不該被遺忘，也不該被輕易抹去，因此帶著敬畏之心投入演出。從開拍到殺青，她專注的只有角色的準備、對劇本事件的理解，以及兢兢業業地完成拍攝，其他無關電影本身的事情，她沒有特別追問，缺乏對於潛藏危機的敏感度是她的疏失，她在此致歉。
為記者會笑容致歉 強調沉默不代表無感
另外，當她在記者會面對媒體時，習慣露出笑容是她的疏失，在跟媒體還有演員夥伴互動時聊到相處的趣事時，不應該笑，造成了不好的觀感，對不起。但在提到嚴肅話題的時候，她很確定當下是認真在聽、沒有笑，也並未對事件做出任何的評論，只分享孕婦的角色功課不容易。
楊小黎最後強調，她有責任為自己說明，也有責任保護身邊愛她的人，「沉默，不代表無感，也不代表不會受傷。」此刻她不知道作品最終會以什麼樣的樣貌與觀眾見面，內心充滿不安。而演員在創作體系中往往是最被動的位置，不應承擔超出自身角色與責任範圍的指控。身而為人，她始終提醒自己以善意與自律面對身邊的人事物；若恣意的攻擊摧毀了她對人性本善的信念，她會感到遺憾。（責任編輯：王晨芝）
