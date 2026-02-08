《世紀血案》未獲授權就開拍 李遠批非常可惡：踐踏台灣人

電影《世紀血案》未獲當事人或家屬授權就開拍，引發輿論撻伐，文化部長李遠今天表示，沒取得授權同意就拍攝，非常不妥，也非常可惡，踐踏台灣人。（林縉明攝）

電影《世紀血案》被控未獲得當事人或家屬授權就進行拍攝，引發輿論撻伐 。文化部長李遠今天出席台北國際書展閉幕前受訪表示，從法律面來講，劇組沒取得受害者家屬同意，演員也被欺騙，非常不妥，也非常可惡，簡直是踐踏台灣人。

李遠指出，美麗島事件、林宅滅門血案、陳文成命案，這些歷史對台灣來講是非常悲哀的悲劇，很難想像能有能力處理這些東西，所以他感到非常懷疑，從法律層面來講，劇組沒有取得受害者家屬同意，非常有問題。

李遠提到，該劇組團隊過去拍攝電影《幻術》，就抹黑李登輝跟歷史，非常藐視台灣人，無庸置疑，他看完後感到非常生氣，從過去動機推斷，如果電影《世紀血案》真的拍出來，完全相信又是再一次踐踏、傷害台灣人，藐視且修改台灣的歷史。

李遠說，為什麼台灣轉型正義推不太動，他覺得是一直被阻止了解真相，因為不了解，下一代的人會以為是很普通的事情，其實林宅血案在台灣歷史上是非常重要的滅門血案，不能夠隨便詮釋。

李遠強調，該部電影沒有向文化部申請輔導金，任何都沒有，未來該片若要在台灣上片時，台灣沒有審查制度，但他認為這部片非常有問題，因為沒取得當事人家屬同意，跟演員間也有欺騙、糾紛，在法律上非常有問題。

