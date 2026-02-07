《世紀血案》未獲授權引撻伐！女星自曝曾收試鏡邀約 看完劇本秒拒演：拍了會有太多問題

[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導

電影《世紀血案》改編自1980年真實事件「林宅血案」，但因爆出未取得當事人林義雄及其家屬授權便強行開拍，引發社會輿論強烈撻討與抵制，而主演楊小黎、簡嫚書、李千娜等人也陸續發聲道歉。對此，演員賴薇拉今（7）日表示，自己曾收到該部電影的試鏡邀請，但看到劇本「馬上就說這部不能拍」，認為政治色彩過於濃厚，知道拍了之後會衍伸許多爭議，直言：「歷史劇和政治劇應該是有區別的，應該是能判斷的出來的吧？」

廣告 廣告

演員賴薇拉透露曾接獲《世紀血案》的試鏡邀約，但看了部分劇本後就決定不能拍。（圖／賴薇拉IG）

賴薇拉在社群平台Threads發文，表示很多人替《世紀血案》演員緩頰，認為可能是不清楚歷史等原因才接演，「本來也真的很想幫出演的演員講話，但⋯」，她透露自己有收到該片試鏡邀請，但看完劇本內容後，馬上就斷言「這部不能拍，拍了之後會有太多問題」，她指出，其實完全不需要拿到全劇本，「光是看特約角色的部分劇本，就知道政治色彩太濃」。

賴薇拉提到，歷史題材和政治題材應該有所區別，演員自身應具備基本判斷能力，且《世紀血案》劇本是直接使用事件人物本名，演員只要事前做功課，查閱相關文獻、人物等，就能了解事件的脈絡與爭議；另外，有網友好奇留言「是看到哪個部分決定無法接演？」賴薇拉也現身回覆，表示因只拿到部分劇本，「其中的三個角色，交叉比對覺得故事結構和敘事角度怪怪的」。

稍早《世紀血案》主演李千娜、楊小黎、簡嫚書等人陸續發表長文致歉，直言是受製作方「在合約中明確保證已取得授權」的說法蒙騙，李千娜也宣布將全數片酬贈給「慈林基金會」，而飾演林義雄本人的夏騰宏也發聲，強調未來不再參與電影任何宣傳活動。

更多FTNN新聞網報導

快訊／《世紀血案》爭議持續擴大波及演員！劇組發聲明道歉 認了「工作疏失、溝通不周」

快訊／李千娜道歉！認了《世紀血案》發言輕率 宣布「片酬全捐出」

快訊／《世紀血案》未獲授權！簡嫚書道歉「我難辭其咎」：將不再參與該片的任何後續

