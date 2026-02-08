《世紀血案》未獲授權惹議 李遠：非常可惡、踐踏台灣人

電影《世紀血案》改編自台灣重大歷史懸案「林宅血案」，爆發未經當事人與家屬授權、導演背景等爭議。文化部長李遠今天(8日)受訪時強調，此案對台灣人而言是非常悲哀的歷史悲劇，很難想像誰有能力可以處理、詮釋成電影，他更直指團隊沒有取得受害者、家屬同意，還欺騙演員，就法律面上非常有問題，其過去作品也扭曲歷史，不但非常不妥還非常可惡，若電影拍成上映又會再次踐踏台灣人。

《世紀血案》電影改編自1980年2月28日發生的「林宅血案」，當時台灣省議會議員林義雄因美麗島事件在台灣警備總司令部軍法處受審，其60多歲母親及7歲雙胞胎女兒於家中被刺殺身亡，9歲長女林奐均受重傷，此案至今仍未偵破，已成懸案。

然而，近期電影殺青後驚爆拍攝未取得當事人林義雄及其倖存家屬如林奐均等人同意或授權，參演的黃河、簡嫚書等演員皆對外聲明致歉，並指事後才知道劇組未獲授權。另外，導演徐琨華背景也遭起底，其祖父徐梅鄰為「林宅血案」發生當年的警備總部發言人，外界質疑重構歷史記憶，種種爭議引起輿論沸騰。

文化部長李遠8日傍晚參加2026台北國際書展閉幕典禮，並在會前受訪時指出，美麗島事件、林宅滅門血案、陳文成事件對台灣人而言是非常悲哀的歷史悲劇，很難想像誰有能力能夠處理、詮釋，而這部電影在法律面非常有問題，不僅未取得當事人及家屬同意，還欺騙演員。

李遠認為，儘管無法確定此事是否與中國爭奪歷史敘事有關，但劇組團隊過去的電影作品《幻術》就是抹黑前總統李登輝、抹黑歷史，此次《世紀血案》電影不但非常不妥還非常可惡，更是藐視、踐踏台灣人。他說：『(原音)以他前面拍那個2019年上的那部片子(《幻術》)，是非常藐視台灣人，而且是貶抑台灣人的。那個我……毋庸置疑，我看完就非常生氣。你可以從他這個動機來看這一部，如果真的拍出來，我完全相信他又是再一次地踐踏台灣人、傷害台灣人，而且藐視我們的歷史、修改我們的歷史。』

李遠強調，轉型正義在台灣為什麼一直推不太動，就是因為我們一直被阻止了解真相，使得下一代人會以為「林宅血案」是很普通的事情，但這是台灣史上非常重要的滅門血案，不能隨便詮釋。

李遠表示，《世紀血案》沒有向文化部申請輔導金、補助，而在台拍攝電影不需報備，上映也無需審查，他並重申這部電影「非常有問題」。(編輯：鍾錦隆)