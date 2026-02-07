《世紀血案》未獲授權拍攝惹議！陳水扁喊「拒看」：看他多會拍

描述林宅血案的電影《世紀血案》引發不少爭議，前總統陳水扁今天在座談會中被問及此事，他回憶當年事件直言「非常恐怖」，並強調拍攝別人的故事應經過當事人同意，這是天經地義的職業道德，不能拍完才說要捐錢，並呼籲大家「不要去看，看他多會拍」。

陳水扁。（圖／中天新聞）

陳水扁表示，當年林宅血案發生時，「我也嚇一跳」，當時他與美麗島事件案律師在一起開會，開到一半才聽到這件事，「當事人還在開庭，結果家裡竟然發生這種天大地大的事，非常恐怖」。他回憶，後來自己回家時發現後門被破壞，第一時間也不敢進去，進門後發現房間被翻箱倒櫃，訂婚戒指等最有紀念性的東西都被拿走。

楊小黎（左起）、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏出席《世紀血案》殺青記者會。（圖／費思兔文化娛樂股份有限公司提供）

陳水扁說，幾年後女兒陳幸妤讀書時，有一天教官在司令台點名說「陳幸妤的爸爸是壞人，因為幫壞人辯護」，美麗島事件家屬和律師團都有這些歷史經驗。他也強調，林宅血案不是開玩笑，要拍攝必須經過當事人同意，這是天經地義、要有職業道德，也不能說拍完才說要捐錢，這是多淒慘的事。他也呼籲，「大家不要去看，看他多會拍」

