《世紀血案》未獲授權拍攝！演員全硬起來 怒喊話：採取法律行動

記者林汝珊／台北報導

改編「林宅血案」的電影《世紀血案》風波持續延燒。（圖／記者鄭孟晃攝影）

國片《世紀血案》取材自1980年震驚全台、至今仍未偵破的「林宅血案」，事件涉及前立委林義雄一家，卻傳出未取得當事人及家屬的同意，在網上引起抵制聲浪。今（10日）全本片演員及工作人員今發出聯合嚴正聲明，痛批製作方蓄意隱瞞未獲授權事實。

聲明指出，演員與工作人員在簽約前，曾多次向製作方確認是否已取得合法授權，製作方不僅在合約中明文保證「已取得拍攝本片的合法授權」，更刻意未告知劇本涉及重大爭議內容，導致相關人員在完全不知情的狀況下參與演出與製作。強調，若在簽約當下即知悉本片未獲當事人及家屬授權，「絕無可能接受此工作邀約」。

聯合聲明明確要求，必須立即阻止《世紀血案》的任何製作、上映以及所有形式的公開露出。演員及工作人員也已分別委任律師，正式要求製作方立刻停止以任何方式使用其肖像、姓名、聲音、表演及相關著作，否則將依法追究法律責任。

