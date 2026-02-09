《世紀血案》未獲授權改編林宅血案 蔣萬安：不應撕裂傷口製造二次傷害

蔣萬安表示，林宅血案是全體社會的痛，不該撕裂傷口、製造二次傷害。（圖：蔣萬安臉書）

以當年林宅血案為背景的電影「世紀血案」，並未獲得家屬授權就拍攝，甚至還被質疑幕後可能有中資背景、以及導演徐琨華祖父曾任警總發言人，在國內引發極大爭議。台北市長蔣萬安今天（9日）表示，林宅血案是全體社會的痛，不該撕裂傷口、製造二次傷害。（張柏仲報導）

面對台北101董事長賈永婕也說「當年的當權者不要再掩蓋真相、勇於面對」，喊話應該給大眾一個交代，身為蔣家後代的蔣萬安受訪表示：林宅血案是台灣全體社會的痛，各方都應該尊重家屬的感受，以嚴肅的態度來面對；不應該撕裂傷口、製造二次傷害。

廣告 廣告

這部電影本月1日舉辦殺青記者會後，就被質疑事先並未取得當事人林義雄和家屬的同意便擅自拍攝，立刻引發各界撻伐。片中主要演員隨後紛紛出面致歉；導演徐琨華在神隱多日後昨天也坦承自己判斷錯誤，要向林義雄與家屬道歉，也從即刻啟暫停所有後續工作。

此外對於北捷昨天發生縱火案，蔣萬安則說他要特別肯定包括警察局、消防局及捷運公司等單位，昨天第一時間即刻啟動聯防機制；也鎖定嫌犯、並在3小時內迅速逮捕到案，顯示近期北市3次強化維安演練，確實提升了北市整體的維安應變，也在這次事件中充分展現具體成果。