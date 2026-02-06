《世紀血案》未獲授權翻拍林宅血案！ 李千娜被抓包刪文、楊小黎「辦案快感說」引熱議

《世紀血案》殺青。李鍾泉攝

由徐琨華執導，集結寇世勳、簡嫚書、李千娜、楊小黎等影星主演的電影《世紀血案》，自本月1日舉行殺青記者會後爭議持續擴大。該片以1980年震驚全台的政治懸案「林宅血案」為原型，卻傳出劇組事前完全未取得當事人林義雄及其家屬的授權，且並未進行相關的家屬訪談。隨著輿論升溫，主要演員之一的李千娜被網友抓包悄悄刪除社群平台上的殺青貼文，但其先前稱拍戲過程「很安心、很開心」的言論已引發大眾對演員能否共情歷史受難者的強烈質疑。

《世紀血案》爭議持續擴大。李鍾泉攝

演員形容具「辦案快感」，楊小黎談拍戲心路歷程

在殺青記者會上，主演們分享了參與這部重現歷史題材電影的心情。飾演孕婦角色的楊小黎表示，自己本身是推理迷，對於能在電影中與簡嫚書一同追查真相感到興奮。她描述這次的拍攝經驗時表示：「很靠近歷史，可是它又有自己的空間，這就是有一種真的是福爾摩斯跟華生辦案的那種快感。」這番將涉及三條人命的滅門慘案類比為偵探遊戲的言論，引發外界議論，認為其詮釋角度與「林宅血案」本身的肅穆與悲劇性質存在認知斷層。

而在片中飾演關鍵角色的李千娜，在殺青後於社群平台發布多張照片，並感性寫下：「我覺得很開心，很安心跟團隊一起拍戲，期待上映！」內容強調拍攝過程的滿足感。然而，在林宅血案真相尚未釐清、且家屬事先不知情翻拍的消息曝光後，該貼文遭到大量網友留言質疑，認為其發言忽視了受難者的傷痛。目前李千娜雖已悄悄刪除貼文，但因未發表進一步說明，低調處理的作法顯然難以平息大眾對於其缺乏敬畏心的批評。

導演警總後代背景曝光，遭疑淡化林宅血案真相

除了演員言論，導演徐琨華的身分背景也成為輿論焦點。徐琨華的祖父為1980年代警備總部的發言人徐梅鄰；由於林宅血案發生時，警總在其中扮演的角色與監控爭議備受質疑，如今由「加害者體系」後代主導拍攝，且資深演員寇世勳在記者會上稱劇本「沒有強烈意識形態」，引發各界擔憂電影是在為威權歷史洗白。

前立委劉進興與時任林義雄秘書的監察委員田秋堇皆對此表示擔憂。田秋堇指出，家屬對此感到震驚，並擔心這會對現年84歲、身體狀況欠佳的林義雄造成巨大的心理衝擊。目前網路上發起的拒看抵制行動已累積超過25萬人次關注，批評該片將歷史傷痛「商品化」。

創作自由與家屬尊嚴的權衡

《世紀血案》目前預計於2027年上映，但劇組至今仍未對授權爭議做出正式回應。影評人翁煌德指出，林宅血案受難者林義雄及其長女林奐均皆尚在人世，影視創作雖有其自由，但若建立在對倖存者的忽視與娛樂化包裝上，其正當性將備受社會公評。大眾正密切關注，劇組與主創團隊是否會針對二度傷害受難家屬的質疑給予正面回覆。

李千娜已刪文電影宣傳文。翻攝李千娜臉書



